Pusty Sejm w czasie ważnej debaty. Józefaciuk proponuje zmiany

W środę 12 czerwca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedstawił w Sejmie szczegóły prezydenckiego

projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wystąpienie Jacka Siewiery, chociaż dotyczyło ważnych kwestii z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, nie przyciągnęło posłów, a sala plenarna świeciła pustkami.

– Jest to dla mnie zdumiewające i porażające, jeśli idzie o ocenę jakości tego systemu politycznego, z którym mamy do czynienia – tak komentował to szef BBN w rozmowie z TVN24.

Józefaciuk o pustej sali: Komisje powinny odbywać się we wtorek

W rozmowie z Wprost poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk przyznał, że jego również nie było na sali plenarnej w czasie pierwszego czytania projektu ustawy.

– Byłem w trakcie posiedzenia podkomisji ds. młodzieży, omawialiśmy sprawy klas mundurowych i przygotowania wojskowego. Ale patrzyłem na tablecie i słuchałem tego, co się dzieje – zapewnił poseł.

Nasz reporter dopytywał polityka KO, czy w takiej sytuacji nie warto by było zmienić regulamin Sejmu, żeby sala plenarna nie świeciła pustkami w trakcie ważnych debat.

– Z miłą chęcią chciałbym usłyszeć to od większości osób. Według mnie komisje rzeczywiście powinny odbywać się we wtorek, gdzie moglibyśmy skupić się na pracy. Po czym posiedzenie Sejmu środa, czwartek, piątek – zaproponował. – Jak najbardziej przesuniecie na wtorek na przykład tych najważniejszych komisji, większej liczby komisji, spowodowałoby, że bedzie nas więcej tutaj [na sali plenarnej – red.].

Nasz reporter zauważył, że to poseł ze swoimi kolegami z klubu rządzącej koalicji może złożyć taki projekt.

– O tym rozmawiamy, informujemy, że dla nas nie jest to przeszkodą – stwierdził. – Będziemy na ten temat rozmawiać na klubie. Nam też to przeszkadza w pracy – podkreślił.

