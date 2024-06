Pospieszalski: Panowie z Konfederacji najlepiej rokują. Gram w otwarte karty, nikogo nie oszukuję

Nie jestem mediaworkerem, który myśli tylko o hajsie. Co innego kręci mnie w tym zawodzie. Jako dziennikarz chcę robić coś sensownego dla wspólnoty. Wiem, ilu ludzi mnie obserwuje i pewnie zostało to zauważone, że kibicuje posłom Konfederacji. Ale każdy ma swój rozum. Gram w otwarte karty, nikogo nie oszukuję – mówi w rozmowie z „Wprost” Jan Pospieszalski, publicysta. Muzyk opowiada też, za co chwali Lewicę, ilu wrogów ma w PiS i dlaczego unika szefa TV Republika.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Słyszę, że jest pan w drodze. Wraca pan z weekendowego wypadu na piwo z Mentzenem? Jan Pospieszalski: Nie, z dwóch powodów. Po pierwsze, swoje w życiu już wypiłem i nie piję, po drugie, czym innym jest sympatyzowanie, kibicowanie, a czym innym wejście w objazdowe struktury. W czasie kampanii uczestniczył pan w konwencji Konfederacji. Szykuje się jakaś zmiana w pana zawodowym życiu? Od lat 20 lat znam Przemka Wiplera i Krzysztofa Bosaka. Cenię ich. Mają potencjał, są wartościowymi ludźmi, oddanymi sprawie, a jednocześnie myślą nowocześnie – umiejętnie komunikują swój plan, postulaty i prężnie działają. Dlatego przyjąłem od nich zaproszenie i wystąpiłem w roli konferansjera w Krakowie. Skąd u pana taka fascynacja? Od wielu lat obserwuję polską politykę i jak wielu jestem zmęczony duopolem PO-PiS. Dawne pokolenie było skazane na walkę Piłsudskiego z Dmowskim, my z kolei na Kaczyńskiego z Tuskiem. Polska jest pięknym krajem, zasługujemy na coś więcej. Na Brauna? Na nową energię. Ciekawe, co pan powie, gdy Braun będzie kończył swoją kadencję w Parlamencie Europejskim. Polityka nie jest remedium na całe zło. Nawet jeśli komuś zaufamy, nie oznacza to bezwarunkowego kredytu, bo wiem, że w życiu nie wszystko dobrze się kończy. To nie jest bajka, jesteśmy w trudnej sytuacji. Ale panowie z Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego najlepiej rokują na polskim rynku idei.