Jarosław Kaczyński obchodzi 75. urodziny. Czeka go miły prezent

Jarosław Kaczyński mimo poważnego wieku nie zamierza rezygnować z polityki. Już teraz wiadomo, że w przyszłym roku ponownie będzie ubiegał się o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zamierza też pozostawać czynnym posłem, choć pobiera emeryturę.

Jarosław Kaczyński z dodatkiem od ZUS-u

Dziennikarze „Faktu” zwrócili uwagę, że oprócz diety poselskiej oraz emerytury, Jarosław Kaczyński może od teraz liczyć także na dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako 75-latek ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Obecnie wynosi on 330 złotych i 7 groszy.

Oczywiście prezes PiS może liczyć też na prawdziwy prezent od członków swojej partii. Potwierdzał to m.in. Marek Suski we wtorkowej rozmowie w radiu RMF FM. Nie chciał zdradzić, co to będzie, ale zaznaczył, że składać się będą na to liczni posłowie PiS, co może sugerować interesujący upominek.

Dodatek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie, przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, które wymagają stałej opieki lub wsparcia innej osoby. Jest on przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać to świadczenie, zazwyczaj konieczne jest spełnienie określonych warunków przewidzianych w ustawie. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat. One otrzymują dodatek pielęgnacyjny automatycznie, bez konieczności składania dokumentów. ZUS wypłaca go równocześnie z emeryturą lub rentą.

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Ustawa z 17 grudnia 1998 roku reguluje przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego, wymieniając dwa główne warunki uprawniające do jego otrzymania: osiągnięcie wieku emerytalnego (w takim przypadku świadczenie jest wypłacane bez konieczności składania wniosku), oraz stwierdzona niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Osoby kwalifikujące się do otrzymania dodatku na podstawie drugiego warunku muszą złożyć odpowiedni wniosek, dołączając do niego zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia. Ponadto, aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie warunku posiadania prawa do emerytury lub renty i pobieranie tego świadczenia.

