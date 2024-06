Donald Tusk po wizycie w Brukseli: Jesteśmy świadkami radykalnej przemiany

Premier Donald Tusk w poniedziałek uczestniczył w nieformalnym szczycie państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli. – Jesteśmy świadkami radykalnej przemiany, jeśli chodzi o myślenie w stolicach europejskich i Brukseli o sprawach najważniejszych dla Europy i przede wszystkim dla Polski – mówił we wtorek po powrocie.

Zdaniem premiera zmiany są naprawdę zauważalne, zwłaszcza w kontekście Rosji. – Europa dzisiaj mówi naprawdę swoim głosem. Nie słychać dzisiaj w Brukseli tego głosu Putina, tak naprawdę zamilkły te wszystkie siły polityczne, które jeszcze do niedawna broniły rosyjskiej racji – zapewnił premier.

– Europa stała się rzeczywiście w bardzo dużym stopniu zjednoczona, jeśli chodzi o kwestie wojny w Ukrainie, przeciwdziałanie rosyjskiej i białoruskiej propagandzie, a także jeśli chodzi o pilnowanie bezpieczeństwa Europy, Polski, naszej granicy – mówił Donald Tusk.

Unia Europejska zmienia podejście do ochrony granic

Zmienić się miało także podejście do ochroni polskiej granicy. – W Europie już nikt nie ma wątpliwości, że kwestia ochrony granic, granic zewnętrznych, to nie jest problem tego czy innego kraju członkowskiego. To jest zadanie dla całej Unii Europejskiej – przekazał premier.

I dalej. – W szczególności chodzi tutaj oczywiście o naszą granicę z Białorusią. Niezależnie od poglądów politycznych, kto z jakiej partii, z jakiego państwa wszyscy mówią jednym głosem, że ta granica będzie zadaniem wspólnym dla całej Unii Europejskiej – usłyszeliśmy.

Kolejne kraje mają dołączyć do Tarczy Wschód

Wśród członków sojuszu ma być także pełna zgoda na wsparcie budowy europejskiej „żelaznej kopuły”, która chroniłaby polskie niebo.

Rozszerzona ma zostać także Tarcza Wschód. Premier rzucił także nowe światło na finansowanie projektu. – Do naszej inicjatywy na wschodniej granicy, a więc do Tarczy Wschód, dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach także inne kraje, w tym kraje bałtyckie i to też będzie projekt wspierany przez Unię Europejską – przekazał Donald Tusk.

