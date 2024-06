Niemcy znowu przerzucili migrantów? Duszczyk: Poruszymy ten temat w Berlinie

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk skomentował doniesienia o przewiezieniu z Niemiec do Polski grupy kilkunastu migrantów. Zdarzenie, do którego miało dojść kilka dni temu, opisał niemiecki dziennik „Suddeutsche Zeitung”.

Maciej Duszczyk o przerzucie migrantów

– Pytajnik jest tutaj najważniejszy – podkreślił wiceszef MSWiA w programie „Lepsza Polska” w Polsat News, nawiązując do niepewnego charakteru informacji przekazanych przez gazetę. Podkreślił, że po pierwszym potwierdzonym przypadku przerzutu migrantów przez niemiecką policję zaobserwowaliśmy „bardzo ostrą reakcję premiera, ministra Siemoniaka”, a polskie i niemieckie władze wymieniły ze sobą korespondencję.

– Nie mam żadnej informacji, że cokolwiek innego się wydarzyło – oświadczył Duszczyk. Przyznał, że sytuacja, do której doszło w Osinowie Dolnym, to wydarzenie, które „całkowicie nie powinno się zdarzyć, pokazujące brak profesjonalizmu akurat tej części niemieckiej policji, która dokonała przejazdu na naszą stronę”. Zapewnił jednak, że miało ono charakter incydentalny.

Wiceszef MSWiA: Poruszymy ten temat w Berlinie

Wiceszef MSWiA wyjaśnił, że niemiecka policja nie miałaby żadnego interesu w powtarzaniu podobnych działań. – Byłoby to jakieś kompletnie absurdalne posunięcie z tego powodu, że są procedury co do tego, które my stosujemy – dodał, podkreślając, że od początku roku na tej podstawie z Niemiec zawrócono 290 osób. – Mamy bardzo dobrą umowę współpracy między polską policją, polską Strażą Graniczną i stroną niemiecką – zapewnił.

Mimo przekonania o incydentalnym charakterze przerzutu Duszczyk zapowiedział, że podejmie tę kwestię podczas piątkowej wizyty w Niemczech. – Jutro będziemy z ministrem Siemoniakiem w Berlinie (...) ten temat oczywiście zostanie poruszony – zapewnił. Wiceminister oczekuje, że strona niemiecka przedstawi dowody na to, że sytuacja wydarzyła się tylko raz i więcej się nie powtórzy.

Czytaj też:

Niemcy znów podrzucili migrantów do Polski? Beata Szydło grzmi: SkandalCzytaj też:

Strzały ostrzegawcze i incydent na granicy. Kamera pokazała, co działo się wcześniej