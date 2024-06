Duda rozpoczyna wizytę w Chinach. „O tym będę chciał z Xi Jinpingiem rozmawiać”

Kancelaria Prezydenta informuje, że najważniejsze elementy wizyty to sprawy bezpieczeństwa oraz kwestie gospodarcze, w tym wymiany handlowej. Andrzej Duda zapowiadał podpisanie "kilku ważnych porozumień". – Mamy nadzieję na otwarcie chińskiego rynku na nasze produkty, a także na chińskie inwestycje w Polsce. Drugim komponentem jest element bezpieczeństwa, w tym rosyjskiej agresji na Ukrainę – mówił przed wylotem prezydent.

– Chiny mają relacje z Białorusią, to są tradycyjnie relacje przyjazne. Będę chciał przedstawić tę sytuację Przewodniczącemu Xi Jinpingowi. I powiedzieć z czym my się spotykamy – podkreślał Duda. – Ta wizyta ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa w Europie. Wiemy, że Chiny są mocarstwem, wiemy, że mają przyjazne relacje nie tylko z Białorusią, ale także z Rosją, a Rosja jest dzisiaj agresorem na Ukrainie. I o tym będę chciał z Przewodniczącym Xi Jinpingiem rozmawiać – zapowiadał.

Andrzej Duda spotka się z Xi Jinpingiem

Wizyta pary prezydenckiej w Chinach potrwa do środy, 26 czerwca. "Najważniejszym dniem wizyty jest poniedziałek, kiedy w Pekinie zaplanowano rozmowy polityczne – z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, a także z premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu chińskiego parlamentu Zhao Lejiem" – informuje Kancelaria Prezydenta. "We wtorek Andrzej Duda weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Dalian, gdzie Prezydent będzie promował Polskę, jako kraj atrakcyjny do inwestycji" – dodano w komunikacie.

W środę prezydent uda się do Szanghaju, gdzie weźmie udział w polsko–chińskim forum gospodarczym.

twitter

Trzecia wizyta Andrzeja Dudy w Chinach

Prezydent odwiedził Chiny dwukrotnie. Jak przypomina Kancelaria Prezydenta, w listopadzie 2015 roku złożył oficjalną wizytę w tym kraju, a w lutym 2022 roku wziął udział w ceremonii otwarcia 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich i przy tej okazji spotkał się w Pekinie z Przewodniczącym Xi Jinpingiem. Z kolei w czerwcu 2016 roku odbyła się oficjalna wizyta w Polsce Przewodniczącego Xi Jinpinga z Małżonką. "W 2024 roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dwustronnych" – przypomniano w komunikacie.

Czytaj też:

Zadziwiająca reakcja Andrzeja Dudy na pytanie dziennikarza. „Oj tam, oj tam”Czytaj też:

Andrzej Duda zakłopotany po pytaniu o „kulawą kaczkę”. „Ale w jakim sensie?”