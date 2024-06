Rozłam na Lewicy? Partia Razem domaga się „zasadniczych zmian”

W niedzielę Rada Krajowa partii Razem - jak czytamy w komunikacie – zebrała się, aby "ocenić sytuację po wyborach oraz przyszłość Koalicyjnego Klubu Lewicy". "Złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane" – czytamy dalej.

"Zaostrza się kryzys mieszkaniowy, rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności. W czerwcu 2024 większość lewicowych wyborców i wyborczyń nie poszła na wybory. To czytelny sygnał, dokąd prowadzi polityka programowych ustępstw i zlewanie się z liberalnym centrum" – stwierdzono w komunikacie partii Razem.

Według Rady Krajowej partii potrzebne są "zasadnicze zmiany", aby "projekt Lewicy miał rację bytu". "Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami NL i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu. Rada uzależnia dalszą współpracę Razem w ramach Koalicyjnego Klubu Lewicy od wyników tych rozmów" – podsumowano.

Razem opuści klub Lewicy?

– Rada Krajowa uznała, że dalsze funkcjonowanie tak, jak to było do tej pory, nie ma większego sensu. Oczekujemy od Zarządu Krajowego podjęcia rozmów z władzami Nowej Lewicy na temat tego, czy jesteśmy w stanie wypracować nowy sposób wspólnego funkcjonowania – powiedział cytowany przez PAP Jakub Niewiadomski, członek prezydium Rady Krajowej Razem. Wcześniej Marcelina Zawisza, wiceszefowa klubu Lewicy, podczas rozmowy w Studiu PAP potwierdziła, że w Partii Razem trwa dyskusja na temat ewentualnego opuszczenia klubu.

To jednak niejedyny problem, z jakim zmaga się Lewica. Z ustaleń "Wprost" wynika, że Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, dorobił się rzeszy przeciwników, którzy chcą jego natychmiastowego odejścia z funkcji lidera.

Czytaj też:

Terlecki wściekły po wolcie radnych PiS. „Zdrada nie popłaca”Czytaj też:

Zgorzelski nie wytrzymał. „Chłopcze, puknij się w główkę i zacznij mówić poważnie”