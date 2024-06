Zemke apeluje do Tuska: Namawiam premiera do większej ostrożności

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Lewica przechodzi poważny kryzys, a jej wyborcy – jak mówi Adrian Zandberg – są wkurzeni.

Janusz Zemke: Można się było tego spodziewać. Jakoś nie słyszałem, żeby członkowie Razem mieli sobie coś do zarzucenia. A powinni.

To znaczy?

Na Śląsku „jedynką” na liście Lewicy był Maciej Konieczny z Razem. Uzyskał słabiutki wynik, a przecież to najmocniejszy okręg, w którym zawsze politycy Lewicy dostawali się do PE, bez względu na to, kto startował z pierwszego miejsca. W efekcie straciliśmy dwa mandaty, które zgodnie z ordynacją, mogłyby przypaść innym mocnym kandydatom, jak np. Markowi Belce.

Finalnie w europarlamencie zasiądzie tylko troje polityków Lewicy: Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek.

Byłoby ich więcej, ale cóż. Wynik był zadziwiająco słaby.