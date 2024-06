Tusk zapowiada wizytę Zełenskiego w Warszawie. „Jeszcze przed szczytem NATO”

W czwartek w Brukseli podpisano zawarcie między Unią Europejską a Ukrainą umowy o bezpieczeństwie. Swoje podpisy złożyli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Zgodnie z umową Unia Europejska zobowiązała się do udzielania Ukrainie wsparcia na licznych płaszczyznach, w tym politycznego, finansowego, czy gospodarczego, tak długo, jak będzie to konieczne.

Kolejne kraje podpisują umowę z Ukrainą

Analogiczną umowę prezydent Wołodymyr Zełenski zawarł tego samego dnia z Litwą i Estonią. – Podpisałem również dwustronną umowę o bezpieczeństwie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz premierką Estonii Kają Kallas – poinformował.

To kolejne państwa, które zdecydowały się na taki ruch. Wcześniej umowy podpisało już 17 krajów, w tym Stany Zjednoczone. Do tej pory nie zrobiła tego Polska, choć ma się do tego przygotowywać.

Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Warszawy

Do sprawy we wpisie w mediach społecznościowych odniósł się premier Donald Tusk. „Unia zrozumiała to, co Polacy wiedzą od początku tej wojny: obrona Ukrainy to obrona Europy” – napisał polityk.

We wpisie Donald Tusk zamieścił jeszcze jedną ważną wiadomość. „Umówiliśmy się z Prezydentem Zełenskim na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO” – przekazał premier. Początek szczytu NATO w Waszyngtonie zapowiedziany jest na 9 lipca. Potrwa on do 11 lipca.

Nie jest jeszcze jasnym, czy wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce będzie miała charakter oficjalny, czy charakter roboczy. Jeśli jednak będzie to pierwszy z wariantów, to będzie to druga taka wizyta w Polsce od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pierwsza miała miejsce ponad rok temu.

