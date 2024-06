Obajtek wezwany przed komisję śledczą. Podano termin przesłuchania

Marek Sowa, przewodniczący sejmowej komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, poinformował o planowanym przesłuchaniu kolejnego świadka.

Daniel Obajtek wezwany przed komisję ds. afery wizowej

„Były prezes Orlenu Daniel Obajtek został wezwany na 9 lipca 2024 r. na godz. 10.00 na przesłuchanie przed sejmową komisję śledczą ds. afery wizowej” – przekazał we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). „Jest wiele spraw, które trzeba wyjaśnić!” – dodał przewodniczący.

Obajtek miał zostać przesłuchany miesiąc temu, 28 maja. Wówczas nie pojawił się jednak na posiedzeniu komisji, w związku z czym ówczesny przewodniczący zespołu śledczego Michał Szczerba zawnioskował do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie go karą pieniężną w wysokości 3 tys. zł. Były prezes Orlenu zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przedstawił przyczyny swojej nieobecności.

Były prezes Orlenu nie stawił się na przesłuchaniu

„O tym, że zostałem na dziś zaproszony do udziału w przesłuchaniu Komisji, dowiedziałem się z informacji medialnych. Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu” – napisał. Stwierdził, że w związku z trwającą wówczas kampanią przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których startował, komisja powinna wyznaczyć kolejne przesłuchanie na termin, który przypadnie już po głosowaniu.

„Sądzę, że i Państwu powinno zależeć na tym, by posiedzenie Komisji nie stało się areną politycznej gry, a miejscem merytorycznej dyskusji, która – w związku z trwającą kampanią – jest obecnie niemożliwa do przeprowadzenia” – dodał Obajtek. Zapowiedział też, że poda komisji adres do doręczeń i zaznaczył, że będzie to adres jego pełnomocnika.

