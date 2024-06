Ziobro stanął w obronie Wosia. „Zrobił wielką rzecz dla państwa”

W trakcie 14. posiedzenia niższej izby parlamentu politycy zdecydowali ws. uchylenia immunitetu Wosia, w ramach bloku głosowań w różnych sprawach. Przed południem na platformie X decyzję posłów skomentował lider Suwerennej Polski, a także były minister sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro. „Woś zrobił wielką rzecz dla poprawy bezpieczeństwa naszego państwa i za to chcą go teraz ukarać!” – ocenił.

Ziobro uderza w Tuska: Nie o przestrzeganie prawa mu chodzi

Zdaniem byłego prokuratora generalnego premierowi Donaldowi Tuskowi „i jego zorganizowanej grupie przestępczej nie o przestrzeganie prawa chodzi, a o zemstę i wywołanie strachu, by już nikt nigdy nie zajmował się korupcyjnymi aferami w ich środowisku”.

Dzień przed decyzją parlamentarzystów, Woś napisał natomiast, że rząd „chce go wsadzić na 10 lat za kraty za zgodne z prawem dofinansowanie środkami publicznymi instytucji publicznej”, co nazywane jest „«korzyścią majtkową» dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego”. „Państwo zyskało sprzęt do łapania kryminalistów. Nie dziwi mnie, że obecnie rządzącej koalicji się ten sprzęt nie podoba” – napisał na X w czwartek.



25 wniosków o uchylenie immunitetu. Hołownia o procedurze

Przedwczoraj marszałek Hołownia powiedział, że w trakcie X kadencji Sejmu wpłynęło 25 wniosków o uchylenie posłom i posłankom immunitetu. Wymienił też nazwiska osób, których dotyczy sprawa.

– Chcę państwa zapewnić, że wszystkie wnioski immunitetowe podlegają obowiązkowo kontroli proceduralnej w Sejmie, trwa kilka dni. Musimy mieć pewność, że wszystko trzyma najwyższe standardy legislacji. Następnie posłowie mają ustawowy czas, żeby zapoznać się z wnioskiem, który ich dotyczy, przygotować swoją obronę. Później muszą stanąć przed komisją, komisja przygotowuje w tej sprawie sprawozdanie – mówił.

