Polacy chcą ukarania Jarosława Kaczyńskiego. Złe wieści dla prezesa PiS

Regularnie pod pomnikiem smoleńskim aktywista Zbigniew Komosa składa wieniec. Widnieje na nim tabliczka z napisałem: „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski”.

Podczas czerwcowej miesięcznicy Jarosław Kaczyński pojawił się dwukrotnie. Po raz pierwszy w ciągu dnia, oficjalnie, złożyć kwiaty. Po raz drugi po godzinie 22, aby w towarzystwie Jacka Kurskiego, Antoniego Macierewicza, Marka Suskiego i Mariusza Błaszczaka zamazać czarnym sprayem napis na wieńcu złożonym przez aktywistę.

Policja prosiła, aby polityk tego nie robił. Na nic się to zdało. – To jest interwencja poselska. A pan chce właśnie, żeby na grób pana ojca czy dziadka nakładano takie napisy? Żarty sobie robicie? Zabronione prawem to jest? Chuliganeria tutaj może to robić – mówił prezes PiS.

Liczne incydenty z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

To nie pierwszy taki przypadek. Miesiąc wcześniej Jarosław Kaczyński także próbował zniszczyć wieniec Zbigniewa Komosy. Wtedy jednak zamiast zamalowywać go sprayem silił się, aby urwać tabliczkę.

Za jeden z incydentów z miesięcznic Jarosław Kaczyński – wraz z Antonim Macierewiczem – został nawet ukarany przez komisję etyki poselskiej. Jej zdaniem słowa „Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz, co? Zas***y gnoju” wypowiedziane przez prezes PiS były nie na miejscu. Polityk otrzymał naganę.

Polacy chcą ukarania prezesa PiS

Zdaje się jednak, że Polacy chcą większego rozliczenia Jarosława Kaczyńskiego za jego zachowania w trakcie miesięcznic smoleńskich. Z badania przeprowadzonego przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że zdaniem ponad połowy ankietowanych – 52,6 proc. – prezes PiS powinien zostać ukarany. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 39,1 proc., a „raczej tak” 13,5 proc. Przeciwnego zdania jest 35,7 proc. badanych, z czego „raczej nie” wybiera 11,9 proc., a „zdecydowanie nie” 23,8 proc.

Interesująco wygląda za to rozbicie opinii badanych na ich sympatie polityczne. W przypadku zwolenników koalicji rządzącej za ukaraniem Jarosława Kaczyńskiego opowiedziało się 89 proc. badanych, a przeciw zaledwie 3 proc. Mniej radykalny podział widoczny jest wśród wyborców opozycji – PiS i Konfederacji – gdzie za ukaraniem opowiedziało się 21 proc., a przeciw 74 proc.

