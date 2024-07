Nagła zmiana planów? Szatkowski nie leci do Waszyngtonu

Zgodnie z ustaleniami „Wyborczej” delegacja prezydenta Andrzeja Dudy na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie liczyć ma 100 osób. Jedną z nich miał być Tomasz Szarkowski, który w maju został odwołany z funkcji ambasadora Polski przy NATO. – Nie – skomentował krótko doniesienia prezydencki minister Marcin Mastalerek.

– Od dawna jest oczywiste, że pan ambasador Szatkowski nie będzie na pokładzie tego samolotu. Jest to oczywiste od momentu, kiedy rząd zablokował udział ambasadora Szatkowskiego w szczycie NATO – mówił Marcin Mastalerek w poniedziałek rano na antenie TVN24.

Prezydencki minister zapewnia jednak, że „tu nie chodzi o poddanie się”. – Jeżeli zgłasza się rzecz oczywistą, czyli że ambasador będzie na sali, a rząd nie zgłasza go do delegacji, to po co ma lecieć? Na wycieczkę? To jest kwestia racjonalnego zachowania – stwierdził Marcin Mastalerek.

Prezydent zaprosił na pokład Sikorskiego i Kosiniaka-Kamysza

Wiadomo za to, że na pokładzie prezydenckiego samolotu znajdą się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Obaj zostali zaproszeni przez Andrzeja Dudę. Jak przekonywał prezydencki minister, prezydent próbuje tym budować jedność i „wyciągnąć rękę”.

Kluczowe tematy szczytu NATO w Waszyngtonie

O tym, z jakim nastawieniem do Waszyngtonu leci Andrzej Duda, usłyszeć mogliśmy na zwołanym przez niego poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – My na ten szczyt patrzymy rzecz jasna przede wszystkim z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski, to nas najbardziej interesuje – mówił prezydent podczas przemówienia otwierającego radę.

– W naszym przekonaniu ten szczyt przede wszystkim musi być kolejnym krokiem w kierunku umocnienia naszego bezpieczeństwa i w znaczeniu doraźnym, i w znaczeniu bezpieczeństwa na przyszłość – podkreślał Andrzej Duda.

Szczyt w Waszyngtonie rozpocznie się we wtorek i potrwa trzy dni. Głównymi tematami mają być kraina, relacje z UE, Azja i Pacyfik i przygotowanie Sojuszu do wojny.

