Biały Dom przeciwny pomysłowi Dudy. Hołownia wbił szpilkę

– Zamierzam przekonać do [do zwiększenia wydatków na obronność – red.] naszych sojuszników – zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Cieszę się, że Stany Zjednoczone i Polska, które już przekroczyły to minimum, mogą świecić przykładem i być inspiracją dla innych – podkreślał Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiego dziennika „The Washington Post”.

Biały Dom rozwiewa wątpliwości

Ostatecznie jednak John Kirby – rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego – przed szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wskazał, że prezydent Joe Biden nie planuje podwyższać poprzeczki ws. wydatków na obronę. Kirby zaznaczył, że większość członków NATO – 23 kraje – osiągnęło pułap 2 procent produktu krajowego brutto na obronność, choć są też Sojusznicy, którzy cel ten mają dopiero przed sobą.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na antenie Polskiego Radia zastanawiał się nad efektywnością działań prezydenta. Wskazał, że koncepcja ws. 3 proc. PKB jest słuszna, ale nim głowa państwa postanowiła ją zaproponować, powinna, zdaniem lidera Polski 2050, porozmawiać o koncepcji z sojusznikami. – Miarą słuszności propozycji politycznych jest ich sprawczość. I to jest pytanie, czy pan prezydent wykonał już jakąś pracę, która pozwala mu twierdzić, że jak przedstawi propozycję, to spotka się ona z czymś więcej niż tylko milczeniem – stwierdził. Wskazał też, że Duda o pomyśle nie rozmawiał z jego ugrupowaniem.

Posiedzenie RBN przed wylotem do USA

Przed podróżą do USA prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nieoficjalnie atmosfera rozmów miała być spokojna. – Gdybym miał porównać atmosferę tego spotkania z posiedzeniem, jakie odbyło się kilka miesięcy temu, to powiedziałbym, że to jak niebo i ziemia – przekazał Onetowi informator z Pałacu Prezydenckiego.

9 lipca wieczorem (czasu lokalnego) rozpocznie się szczyt NATO z okazji 75-lecia istnienia Sojuszu. Uczestniczyć będą w nim przywódcy 32 krajów.

Czytaj też:

Zełenski spotkał się z Dudą. „Chciałem podziękować tobie, Andrzeju...”Czytaj też:

Zełenski w Polsce. Spotka się z Tuskiem i Dudą