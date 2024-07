Wkrótce sejmowe wakacje. Wcześniej wrócą kluczowe ustawy

Obrady 15. Posiedzenia Sejmu bieżącej kadencji wystartują w czwartek o godz. 10. Potrwają dwa dni. Choć do ich rozpoczęcia jeszcze dwa dni, już teraz wiadomo, że przy Wiejskiej będzie gorąco.

Projekty Lewicy zdominują posiedzenie Sejmu?

Bezapelacyjnie jedna z najostrzejszych debat dotyczyć będzie aborcji, a dokładniej zniesienia kar za pomoc w przeprowadzaniu ciąży. Choć projekt Lewicy trafił do Sejmu już w listopadzie ubiegłego roku, a aborcja królowała na sali plenarnej podczas kwietniowego posiedzenia, dopiero teraz gotowe jest sprawozdanie komisji nadzwyczajnej projektowi poświęconej. Przedstawiać je będzie Anna Maria Żukowska.

To niejedyny temat projektów Lewicy, który przewijać się może podczas posiedzenia. Na początku tygodnia ministra ds. równości Katarzyna Kotula poinformowała, że na ścieżkę rządową trafił projekt ustawy o związkach partnerskich. I choć pewnym jest, że nie będzie on głosowany podczas tego posiedzenia ani najpewniej przed wakacjami, to niemal równie pewnie można założyć, że na sejmowych korytarzach będzie w jego sprawie szumieć.

Sejm może zająć się ustawami o KRS i TK

Na mównicę trafić za to może ponownie projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, do którego równo dwa miesiące temu poprawki uchwalił Senat. Temat zmian jest skomplikowany dla rządzącej koalicji ze względu na potrzebę ustępstwa z jej strony w kwestii umożliwienia kandydowania do rady tzw. neo-sędziom.

Jak zauważył Tomasz Skory, dziennikarz RMF24, na możliwość powrotu tematu wskazuje zaplanowane na czwartek posiedzenie komisji sprawiedliwości, która ma wydać opinię w sprawie projektu ustawy. Jeśli przedstawi ona sprawozdanie, niewykluczonym jest, że Sejm jeszcze podczas tego posiedzenia podejmie decyzję o przyjęciu poprawek i przybliżeniu ustawy do zdobycia prezydenckiego podpisu.

Poza ustawą o KRS komisja sprawiedliwości przystąpić ma także do omówienia projektów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego przygotowanych przez ekspertów z Fundacji Batorego, które złożone zostały pod koniec marca.

Posłowie pozbawią Marcina Romanowskiego immunitetu?

Ostatnim gorącym punktem obrad ma być sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 19 czerwca 2024 r. dotyczące posła Marcina Romanowskiego w kontekście afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Posłowie nie dość, że pochylać się będą nad uchyleniem jego immunitetu, to mogą jeszcze wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Czytaj też:

Medialny dialog Zandberga i Gawkowskiego. Potwierdzono hojną propozycjęCzytaj też:

Cztery projekty ws. aborcji. Sejm zdecydował