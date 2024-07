Kosztowny remont rezydencji Andrzeja Dudy. Kwota przyprawia o ból głowy

Dziennik „Rzeczpospolita” dotarł do zamówień publicznych Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Przetarg dotyczy termomodernizacji i przebudowy dachu Panoramy. Firma budowlana będzie miała za zadanie zdemontowanie i odtworzenie tarasu, a także umieszczenia na niej paneli fotowoltaicznych. Kancelaria chce też, by Panoramę wyposażono w pompę ciepła, by za jej pomocą regulować temperaturę w basenie.

Rezydencja zostanie odświeżona za niemałą kwotę

Remont będzie kosztowny. Jak podaje rp.pl, prezydencka kancelaria planuje przeznaczyć na ten cel dużą kwotę pieniędzy – 791,7 tysięcy złotych. Na ten moment jednak najniższa cena, którą zaoferowano za modernizację, to 1,05 miliona zł. Nie wiadomo więc, ile ostatecznie wyniesie remont – różnica między podanymi kwotami wynosi blisko 260 tys. zł.

To jednak nie wszystko, bo kolejne pieniądze – 4,6 mln zł – także mają zostać przeznaczone na rezydencję, choć nie wiadomo, na odświeżenie czego konkretnie. Kancelaria w tej sprawie milczy – dziennikarze nie otrzymali odpowiedzi – ale z dokumentów przetargowych można dowiedzieć się, iż chodzi m.in. o remont pomostów przy nabrzeżu, stopni wodnych i mola.

Kompleks budynków na Helu pełni dwie główne funkcje

Rezydencja pełni m.in. funkcję centrum reprezentacyjno-konferencyjnego i wypoczynkowego. Na oficjalnej stronie prezydenta możemy przeczytać, że pierwsza z willi została wyremontowana w 1998 roku – z przeznaczeniem dla pary prezydenckiej. Druga natomiast została oddana do użytku w 1999 roku i służyć ma gościom zapraszanym przez głowę państwa.

Kilka lat później – w 2002 roku – na terenie ośrodka wybudowano mierzącą 35 metrów wysokości „Panoramę” – czytamy. Rok później sfinalizowano natomiast modernizację pozostałych budynków. Do rezydencji na przestrzeni lat zjeżdżali się najważniejsi politycy, tacy jak była kanclerz Niemiec Angela Merkel, 43. prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush czy hiszpański polityk, były sekretarz generalny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Javier Solana.

