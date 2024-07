Republikanie rozpoczynają konwencję. Donald Trump wybrał wiceprezydenta

W tym tygodniu Donald Trump otrzyma oficjalną nominację Partii Republikańskiej na kandydata na urząd prezydenta, które odbędą się 5 listopada. Decyzja zapadnie podczas trwającej cztery dni Narodowej Konwencji Republikanów w Milwaukee, która rozpocznie się w poniedziałek, 15 lipca.

Nieprzypadkowe miejsce konwencji

Oczekuje się, że na arenie, gdzie na co dzień swoje rozgrywki prowadzi koszykarska drużyna Milwaukee Bucks, znajdzie się nawet 50 tys. osób. Wśród nich chociażby prezydenccy ministrowie Marcin Mastalerek i Wojciech Kolarski.

Miejsce wydarzenia jest nieprzypadkowe. Stan Wisconsin, którego Milwaukee jest największym miastem, jest tzw. stanem „wahadłowym”. To znaczy, że jeszcze nie wiadomo, do kogo powędrują tamtejsze głosy elektorskie. W ostatnich wyborach rozstrzygnięcie było na korzyść Demokratów i Joe Bidena. Wcześniej na korzyść Donalda Trumpa.

Donald Trump zapowiada wielkie przemówienie

Nieprzypadkowe są także nazwy poszczególnych etapów wydarzenia. Każdy dzień ma swój tytuł nawiązujący do słynnego hasła Donalda Trumpa Make America Great Again. Poniedziałek odbędzie się pod hasłem uczynienia Ameryki znów „bogatą”, wtorek pod hasłem uczynienia „bezpieczną”, środa „silną”, aż wreszcie czwartek „wielką”.

Nie bez powodu to właśnie czwartkowi przewodzi główne hasło Donalda Trumpa. To właśnie tego dnia były – a być może i przyszły – prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosi swoje przemówienie. To, choć miało być już gotowe kilka dni temu, po zamachu miało ulec całkowitej zmianie. Kandydat na urząd widzi w nim „szansę, by zjednoczyć cały kraj, a nawet świat”.

Pytania o przyszłego wiceprezydenta

Podczas konwencji Republikanów wytypowany zostaje także kandydat na wiceprezydenta, jeśli urząd objąłby Donald Trump. Do poniedziałku była to niemała zagadka. Zaledwie kilka chwil przed oficjalnych ogłoszeniem, ciężko było sporządzić krótką listę potencjalnych osób. Próbę tę podjęło jednak BBC wymieniają m.in. JD Vance’a, senatora z Ohio, który kojarzony jest z populistycznym skrzydłem partii. I jak się okazało, dziennikarze mieli rację.

Wybór JD Vance'a chwilę po rozpoczęciu konwencji ogłosił w mediach społecznościowych Donald Trump. „Po długich namysłach i biorąc pod uwagę jego liczne talenty, zdecydowałem, że najlepszym kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednczonych będzie senator James David Vance ze wspaniałego stanu Ohio” – napisał Republikanin.

Republikanie o miesiąc przed Demokratami

W trakcie konwencji zatwierdzona ma zostać także oficjalna „platforma” Partii Republikańskiej zawierająca m.in. stanowiska polityczne. Na 16 stronach znajduje się także stanowisko Donalda Trumpa ws. aborcji i tego, że jej kwestie rozstrzygać mają poszczególne stany. Nie są to jednak żadne zapewnienia, a „wizje”.

Konwencja Partii Republikańskiej odbywa się ponad miesiąc przez konwencją Partii Demokratycznej. Ta zapowiedziana jest na dni 19-22 sierpnia w Chicago.

Czytaj też:

Szokujące słowa Trumpa. „Powinienem być martwy”Czytaj też:

Ojciec 20-letniego zamachowca zabrał głos. „Co się, do diabła, dzieje”