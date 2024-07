Tusk ponownie uderza w PiS, europoseł kpi. „Tylko jedno Panu wyszło ostatnimi czasy”

W środę 17 lipca, po tym, jak sąd odrzucił wniosek śledczych o tymczasowe aresztowanie posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego, posłowie PiS zorganizowali konferencję prasową w tej sprawie.

Donald Tusk uderza w PiS. Tobiasz Bocheński kpi

– Można by to określić jako totalną kompromitację Donalda Tuska i jego ekipy, związaną z ewidentnym łamaniem prawa. Zresztą dzieje się to od samego początku rządów koalicji 13 grudnia, ale w tej sytuacji po raz pierwszy przyznał to sąd – mówił szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Następnie i w sprawie Romanowskiego i w innych sprawach zapowiedział powiadomienie instytucji międzynarodowych na czele z Radą Europy i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości skomentował premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

„PiS powołujący się na niezależne sądy i europejski wymiar sprawiedliwości to prawdziwe świadectwo zmiany i Waszego zwycięstwa. Smakujcie to” – zwrócił się do swoich wyborców.

„Ulica i zagranica! Sprzedają Polskę! Zdrajcy!” – napisało z kolei oficjalne konto partyjnej młodzieżówki PO, czyli Młodzi Demokraci.

Bocheński odpowiada Tuskowi. „Chyba ktoś się rozsierdził”

Co ciekawe to nie pierwszy tego dnia komentarz Tuska w mediach społecznościowych na temat sprawy Romanowskiego.

„Sceny jak z gangsterskiego filmu. Podejrzany wychodzi z aresztu dzięki prawnym kruczkom, zasłaniając się wątpliwym immunitetem. Na stróży prawa spada lawina krytyki, publiczność jest rozczarowana” – ocenił wcześniej premier we wpisie w serwisie X, przyznając, że „w walce z przestępczością zdarzają się i takie momenty”.

„Sceny jak z gangsterskiego filmu. Podejrzany wychodzi z aresztu dzięki prawnym kruczkom, zasłaniając się wątpliwym immunitetem. Na stróży prawa spada lawina krytyki, publiczność jest rozczarowana” – ocenił premier we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter), przyznając, że „w walce z przestępczością zdarzają się i takie momenty”.

I do tego, że Tusk już dwa razy dziś odnosi się do PiS-u, odniósł się europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

„Dwa tweety o PiS jednego dnia!? Chyba ktoś się rozsierdził. Wiemy, że tylko jedno Panu wyszło ostatnimi czasy i jest to poseł Romanowski z aresztu” – zakpił z Tuska polityk PiS. „Ale proszę trzymać nerwy na wodzy” – dodał.

Czytaj też:

Rozliczenie PiS. Minister Bodnar odczytał listę 20 śledztw prokuratorskichCzytaj też:

Donald Tusk naruszył dobra osobiste posła? Jego prawnik zapowiada pozew