Paweł Kukiz zapowiada nową siłę. „Pomiędzy PiS-em a Konfederacją”

Zgodnie z zapowiedziami we wtorek 23 lipca Jan Krzysztof Ardanowski ma złożyć legitymację partyjną Prawa i Sprawiedliwości. W przededniu Interia informowała, że zamierza on próbować utworzyć swoje własne koło poselskie, a jeśli nie będzie to możliwe, to wstąpić do koła Kukiz’15. Paweł Kukiz zdradza jednak, że na tym nie koniec.

Kukiz zapowiada współpracę z Ardanowskim

Polityk pytany przez Krzysztofa Ziemca o to, czy planują „coś” z Ardanowskim stwierdził: My wszystkie rzeczy mówimy na bieżąco, oficjalnie. – Z tego co wiem, Krzysztof odchodzi z PiS. Jeżeli wyjdzie jeszcze z kimś, to być może stworzy swoje koło. Jeśli tak się stanie, to prędzej czy później te dwa koła, nasze i Krzysztofa, połączą się w jedną całość – zaczął.

Jeśli Ardanowskiemu nie udałoby się utworzyć własnego koła, zaproszony jest do dołączenia do koła Kukiz’15. – Będzie tworzył razem z Jarkiem Sachajko, ponieważ oboje mają bardzo dobre opinie wśród rolników, jakąś strukturę, która zjednoczy rolników o poglądach tradycyjnych, prawicowych, ale niezadowolonych z tej „Piątki dla zwierząt”, zboża z Ukrainy, Zielonego Ładu, widzących mankamenty we wcześniejszej polityce PiS – zapowiedział Kukiz w rozmowie z Ziemcem.

Zdaniem Kukiza to właśnie przez tę grupę Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. Potrzebne jest więc środowisko, które byłoby w stanie do niej dotrzeć. – Takie środowisko najpierw trzeba utworzyć, zorganizować ludzi. Poza tym jest jeszcze moje środowisko, które jest wielkimi zwolennikami zmiany ordynacji wyborczej, obniżenia progów przy referendach, sędziów pokoju. Proszę też pamiętać o Marku Jakubiaku, która skupia głosy Polonii. No i przedsiębiorcy – mówił polityk.

Paweł Kukiz: Miejsce dla każdego patrioty o poglądach konserwatywno-liberalnych

Kukiz widzi w tym wielką szansę. – Jeśli te wszystkie środowiska się połączą, mogą stworzyć taką siłę pomiędzy PiS-em a Konfederacją, która w przypadku wspólnego pójścia do wyborów będzie mogła przywrócić władzę w Polsce dla środowisk prawicowych – stwierdził z nadzieją.

Nie jest jednak jasnym, czy w swoim planie Kukiz widzi współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przypomnijmy: Jego partia szła już wspólnie z Ludowcami do wyborów parlamentarnych w 2019 roku. – Ja nie przyszedłem szukać kolegów w Sejmie, ale szukać takich ludzi, z którymi łączą nas postulaty. Te postulaty stoją ponad nami. Chciałbym takiego związku politycznego – powiedział.

– W tym nowym bycie politycznym jest miejsce dla każdego Polaka patrioty o poglądach konserwatywno-liberalnych i dla ludzi, którzy Polskę noszą w sercu, a nie w klapie marynarki. Czy on był członkiem PSL, czy Platformy, to nie ma znaczenia – zapowiedział Kukiz.

Czytaj też:

Nowa afera rządów PiS? Posłanka Lewicy o znalezieniu przez ziobrystów „studni bez dna”Czytaj też:

Kolejny negatywny sondaż dla Jarosława Kaczyńskiego. Polacy chcą dymisji