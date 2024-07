Kolejny sygnał ostrzegawczy dla Kaczyńskiego. Nie kontroluje sytuacji w PiS?

Na ten moment pewnym jest, że Jarosław Kaczyński pozostanie na czele Prawa i Sprawiedliwości do początku 2025 roku. Polacy mają jednak pewne zastrzeżenia do tego, czy kontroluje on swoją partię.

Zdaniem zaledwie nieco ponad połowy Polaków Jarosław Kaczyński kontroluje sytuację w Prawie i Sprawiedliwości – wynika z badania przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie „Wirtualnej Polski". Jeszcze gorzej wygląda współczynnik osób, które są w tej opinii zdecydowane. Wariant „zdecydowanie tak" wybrało 12 proc., badanych, podczas gdy „raczej tak" 38,3 proc. Łącznie daje to 50,4 proc. osób. Przeciwnego zdania, że Jarosław Kaczyński nie kontroluje sytuacji w swojej partii, jest łącznie 38,6 proc. badanych, z czego „zdecydowanie nie" 15,5 proc., a „raczej nie" 23,1 proc. Pozostałe 11,1 proc. nie było w stanie udzielić odpowiedzi. Wyborcy opozycji nadal wierzą w przywództwo Jarosława Kaczyńskiego Najsrożsi dla Jarosława Kaczyńskiego są wyborcy koalicji rządzącej – Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Wśród nich jedynie 23 proc. uważa, że prezes kontroluję sytuację w partii – „zdecydowanie" 8 proc., „raczej" 15 proc". Negatywną opinię wyraża 66 proc. badanych – „zdecydowanie" 30 proc., „raczej" 36 proc".. Odpowiedzi nie udzieliło 11 proc. osób. Pozytywnie wypowiadają się za to w większości wyborcy opozycji – Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji – wśród których zdania, że Jarosław Kaczyński kontroluje sytuację jest 76 proc., w tym „zdecydowanie" 22 proc., a raczej „54 proc". Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 15 proc., z czego „zdecydowanie" 1 proc., a „raczej" 14 proc. Przy wyborcach pozytywny wynik wyniósł 56 proc. – „zdecydowanie" 5 proc., „raczej" 51 proc. – a negatywny 31 proc. – „zdecydowanie" 6 proc., „raczej" 25 proc. Odpowiedzi nie udzieliło 13 proc. badanych. Czy Jarosław Kaczyński powinien podać się do dymisji? To kolejny sygnał ostrzegawczy dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie. W niedawnym badaniu SW Research dla „Rzeczpospolitej" za tezą, że Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze swojej funkcji w partii opowiedziało się 53,9 proc. badanych, podczas gdy obojętne było to 20,4 proc., a za jego pozostaniem na czele opowiedziało się zaledwie 16,5 proc.

