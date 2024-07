Ranking zaufania. Za kim Polacy stoją murem?

We wtorek Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało najnowszy sondaż dotyczący zaufania do polityków w lipcu tego roku.

Według ankietowanych pierwsze miejsce zajmuje Andrzej Duda. 49 procent ma do niego zaufanie. W porównaniu do takiego samego badania przeprowadzonego miesiąc temu to wzrost o trzy punkty procentowe. Obecnie urzędującemu prezydentowi nie ufa z kolei 41 procent respondentów.

Drugie miejsce na podium zajmuje marszałek Sejmu oraz lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Ufa mu 48 procent badanych. Nie cieszy się on zaś zaufaniem 36 procent ankietowanych. CBOS twierdzi, że lipcowe notowania tego charyzmatycznego polityka są najsłabsze od listopada 2023 roku.

Na trzecim miejscu uplasował się prezydent Warszawy. Rafałowi Trzaskowskiemu ufa 45 procent ankietowanych. Względem czerwcowego badania to spadek o trzy punkty procentowe. Nieufność do włodarza stolicy wyraża 37 procent respondentów.

Najnowszy sondaż zaufania. Premier poza podium

Poza podium znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie ufa mu 44 procent badanych. Po drugiej stronie barykady jest 31 procent pytanych osób.

Co ciekawe, poza podium znalazł się premier oraz lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. W lipcu ufa mu 41 procent respondentów. Nie ufa mu zaś 47 procent badanych.

Kolejne miejsca zajęli między innymi lider Konfederacji Krzysztof Bosak oraz szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ufa im 39 procent ankietowanych.

Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa 55 procent osób

Jak zatem prezentuje się ranking nieufności?

Otwiera go prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według sondażu CBOS nie ufa mu 55 procent osób. Kolejne miejsca zajmują były szef rządu Mateusz Morawiecki, któremu nie ufa mu 51 procent respondentów oraz wspomniany wcześniej premier Donald Tusk – 47 procent ankietowanych.

