Kamiński podczas debaty w PE: Panie komisarzu, czy pan jest głuchy i ślepy?

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący praworządności w bieżącym roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pochwaliła w nim Polskę, m.in. za „znaczący postęp” w dążeniach do uniezależnienia prokuratury od rządu.

Raport o praworządności. Mariusz Kamiński uderza w rząd

Nad treścią dokumentu debatowali w środę europosłowie. W posiedzeniu udział wziął Mariusz Kamiński z Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu wielokrotnie zwracał się do komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa. – Panie komisarzu, zapytam wprost, bo mam mało czasu: czy pan jest głuchy i ślepy? – rozpoczął były szef MSWiA.

– Czy pana ludzie, którzy przygotowywali to sprawozdanie, nie wiedzą i nie widzą, co się dzieje w moim kraju, w naszym kraju, w Polsce? Rozumiem, że ma pan określone poglądy polityczne, że Komisja Europejska ma pewne poglądy polityczne, że rząd konserwatywny, który reprezentowałem, był przedmiotem – z powodów politycznych – nieustannych ataków, ale od pół roku rządzi inny rząd – kontynuował.

Kamiński stwierdził, że rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy „tak naprawdę wprowadza w naszym kraju ponurą, autorytarną dyktaturę”. – I to się dzieje przy waszym milczeniu, znaczącym milczeniu. Nie widzicie, co się dzieje w tej chwili w Polsce? – dodał.

Europoseł PiS o torturach i łamaniu Konstytucji

– Nie słyszeliście, że wraca problem – w XXI wieku, w państwie członkowskim Unii Europejskiej – więźniów politycznych, wraca problem tortur? – mówił europoseł PiS. Ogłosił też, że pierwsza tego typu sprawa będzie rozpoznawana Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

– Czy nie widzicie ciągłego łamania Konstytucji, ciągłego łamania obowiązujących w Polsce ustaw? Ten rząd nie zmienia ustaw, on je łamie – kontynuował Kamiński. Podkreślił, że nie zgadza się z informacją o „budowaniu niezależności prokuratury w Polsce”.

– Nie, to jest kpina, to jest nonsens, jest odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Skrajnie upolityczniona prokuratura podejmuje polityczne działania w celu zwalczania opozycji politycznej – kontynuował, po czym ponownie zwrócił się do Reyndersa. – Panie komisarzu, wasze milczenie w tych sprawach powoduje, że bierzecie na siebie odpowiedzialność polityczną i moralną za wszelkie zło, które dzieje się w tej chwili w naszym kraju, w moim kraju, w Polsce – zakończył.

