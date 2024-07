Były doradca prezydenta Dudy zajął międzynarodowe stanowisko. „Wyraz uznania”

Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski wejdzie w skład nowego prezydium Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ. Krzysztof Szczerski zostanie wiceprzewodniczącym ECOSOC, a na jej szefa wybrano przedstawiciela Kanady Roberta Rae. W prezydium zasiądą też przedstawiciele Nepalu, Kostaryki i grupy afrykańskiej, reprezentujący grupy regionalne ONZ.

Krzysztof Szczerski wiceprzewodniczącym ECOSOC

– Powierzenie funkcji w prezydium ECOSOC jest wyrazem uznania dla roli i ambicji Polski w polityce rozwojowej ONZ. Problematyka zrównoważonego rozwoju to drugi, obok kwestii pokoju i bezpieczeństwa, najważniejszy obszar działalności ONZ w Nowym Jorku – komentował tę decyzję sam ambasador Szczerski.

– Bardzo istotne jest, że jako Polska mamy możliwość wpływania na agendę rozwojową ONZ. A kształtować ją będziemy zgodnie z mottem naszego członkostwa w ECOSOC: „Solidarny rozwój”, co może stać się polską marką w tej polityce – dodawał. Tłumaczył, że do polskich priorytetów w Radzie należy budowanie odporności społeczeństw na kryzysy, zmniejszanie nierówności oraz wzmacnianie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Czym jest ECOSOC i czym zajmował się Szczerski?

ECOSOC to najważniejszy organ ONZ poświęcony koordynacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego prezydium kieruje pracami organu i reprezentuje go w relacjach z państwami oraz innymi członami ONZ. Sama Rada składa się z 54 członków, wybieranych na trzyletnią kadencję. Co roku odnawiana jest jedna trzecia składu. Polska wybrana została na lata 2024-2026.

W Polsce Krzysztof Szczerski pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych, był też posłem Prawa i Sprawiedliwości VII kadencji. U boku prezydenta Andrzeja Dudy pracował od 2015 do 2021 roku. Był m.in. szefem jego gabinetu. Jako stały przedstawiciel Polski przy ONZ został wybrany w 2021 roku i utrzymał to stanowisko po zmianie władzy. Minister Radosław Sikorski podkreślał, że Szczerskiego chwalił sam sekretarz generalny ONZ.

Czytaj też:

Kulisy odejścia „drugiej damy” od Andrzeja Dudy. „Wrzeszczy na ludzi i się mści”Czytaj też:

Ambasador Polski przy ONZ o rosyjskich wyborach: Kolejny akt agresji