Polacy patrzą na Tuska coraz mniej przychylnie. Wyniki sondażu nie przynoszą mu dobrych wiadomości

W lipcu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, z którego wynika, że Polacy coraz gorzej oceniają rządy Donalda Tuska. Jak podkreślono, „we wszystkich wymiarach przeważają opinie negatywne”.

Premier jednak nadal może cieszyć się „pewnym kredytem zaufania”. Sondażownia dodała, że najmniejszą przewagę ocen krytycznych nad głosami akceptacji bowiem obserwujemy „w wymiarze stricte politycznym, czyli ogólnego wsparcia dla rządu”.

Wzrost przeciwników, spadek zwolenników

Jak wynika z sondażu, przeciwników gabinetu Tuska jest więcej niż w czerwcu. Wtedy to wynik plasował się na poziomie 36 procent, w lipcu z kolei zanotowano 40 procent odpowiedzi przeciw rządowi premiera. Spadła też liczba zwolenników. W zeszłym miesiącu było to 36 procent, teraz to 33 procent. Z sondażu wynika także, że mniej osób deklaruje się jako osoby „obojętne” w tym temacie. Jest ich 24 procent, w porównaniu do poprzedniego badania, gdzie zanotowano 26 procent. Tyle samo osób odpowiedziało jednak „trudno powiedzieć” – było to 3 procent respondentów, czyli tyle samo, co w czerwcu.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, w dniach od 4 do 14 lipca 2024 roku (N=1076 osób).

Polacy patrzą na Tuska coraz mniej przychylnie

Kwestiami, jakie wzbudzają wśród obywateli negatywne emocje jest temat bezpieczeństwa na wschodniej granicy oraz kwestia aborcji. Przypomnijmy, że projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji został odrzucony w Sejmie, co wywołało oburzenie wśród wielu środowisk. Z tego też powodu na ulice polskich miast wrócił Strajk Kobiet.

Kością niezgody są też związki partnerskie. Koalicja Obywatelska przed wyborami obiecywała zajęcie się tą kwestią, ale sprawa nadal nie została jeszcze załatwiona. Budzi także sprzeciw wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Formacja pracuje nad własnym projektem ustawy, która ma ułatwiać dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej osobom najbliższym.

