Małopolski PiS postawił na Barbarę Nowak. Przed nią nowe, ważne zadanie

Nowe wieści ws. Nowak przekazali dziennikarzowi wp.pl anonimowi politycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa małopolskiego. Nowak została szefową struktur, co oznacza, że radna sejmiku zajęła miejsce Michała Drewnickiego. Wróblewski skontaktował się z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, który nie znał decyzji zarządu wojewódzkiego. Dowiedział się o wszystkim po raz pierwszy od dziennikarza.

29 lipca wieczorem wydał ws. oświadczenie, które udostępnione zostało na platformie X. Podkreślił, że „odwołanie nie ma związku z zastrzeżeniami” odnośnie jego pracy. „W tej chwili dostałem informację, że powołano nowego pełnomocnika PiS Krakowie panią Barbarę Nowak. Od dzisiaj przestaję nim być” – napisał, potwierdzając tym samym ustalenia WP.

Barbara Nowak była w przeszłości małopolską kurator oświaty. Po zmianie władzy została jednak odwołana z tej funkcji przez minister edukacji Barbarę Nowacką. Niedawno planowała zrezygnować z mandatu radnej.

Nowak chciała zrezygnować. Wyborcy przekonali ją, by tego nie robiła

Na początku lipca marszałkiem województwa małopolskiego został Łukasz Smółka. Decyzja ta nie spodobała się Barbarze Nowak, która w ramach protestu chciała zrezygnować z mandatu radnej. „Dla mnie zdrada to zdrada. Nie po drodze mi z takim układem. (...) Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny” – stwierdziła.

Ostatecznie jednak wycofała się z wcześniej złożonej deklaracji. Postanowiła posłuchać wyborców, którzy nakłaniali ją, by kontynuowała pełnienie tej funkcji. „Nadal jestem w oku cyklonu. Moi wyborcy życzą sobie realizacji wyborczych zobowiązań! Trzeci dzień słyszę nakaz powrotu. Jedni grzecznie, inni nie – wszyscy bez wątpliwości, a ja przeciwnie – jestem jedną wielką rozterką” – informowała wówczas.

Nowacka została później przewodniczącą m.in. sejmikowej komisji skarg, wniosków i petycji.

