Szydło krytycznie o zmianach w PiS. Kaczyński reaguje na wpis

Zarząd wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości powołał Barbarę Nowak na szefową struktur partii w Krakowie. Stanowisko stracił Michał Drewnicki, bliski współpracownik Beaty Szydło. Była premier nie kryje oburzenia w związku ze zmianami w Małopolsce.

Małopolska. Beata Szydło reaguje na zmiany w PiS

„To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur” – stwierdziła europosłanka PiS we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). Podkreśliła, że były pełnomocnik prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie i „walczył, gdy inni uciekali”.

O zmiany w Małopolsce zapytano prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. – Nie komentuję spraw lokalnych. Tam doszło, jak państwo wiedzą, do kryzysu. On został zażegnany, ale jednak różnego rodzaju konsekwencje z tego muszą być wyciągnięte i co do tego nie ma wątpliwości – wyjaśnił podczas wtorkowej konferencji. Zastrzegł jednak, że nie zamierza szerzej komentować sytuacji.

Jarosław Kaczyński odpowiada byłej premier

Mimo to postanowił odpowiedzieć na pytanie o komentarz Szydło. – To jest sytuacja, która wymaga jednak przebudowy tej organizacji. Być może pani premier ma tutaj jakieś inne zdanie, ale to jest w tej chwili bez znaczenia – powiedział prezes PiS. Zaznaczył, że zadaniem europosłów jest walka w Parlamencie Europejskim i w związku z tym „mają zakaz zajmowania funkcji od takich, które mają związek z kierowaniem partią”.

– Ta sytuacja, przy całym moim szacunku i sympatii dla pani premier, jakby jest tylko po prostu jej prywatną opinią, z którą ja się radykalnie nie zgadzam, ale to się zdarza – dodał Kaczyński. Przyznał, że nie zawsze zgadzał się z Szydło, nawet w czasach, w których pełniła urząd premiera. – Ona nie zawsze się zgadzała ze mną. Taka jest polityka, takie jest życie – podsumował.

