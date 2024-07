Mimo upałów, minister Sikorski wytrwale ociepla wizerunek. Zobaczcie, co wymyślił

W środę 31 lipca Radosław Sikorski opublikował w serwisie X nietypowy wpis, w którym stara się pokazać jako typowy warszawiak. Na rowerze bydgoskiej firmy przemierza ulice stolicy, a jako dodane później tło, przygrywa mu popularny z TikToka utwór „Shooting Stars” duetu Bag Raiders.

Sikorski na bydgoskim rowerze przemierza Warszawę

– Bydgoski unibike. Kiedyś służył mi w Brukseli, teraz w Warszawie – mówi na początku nagrania minister Sikorski. Później widzimy go na zmontowanych ujęciach, przemierzającego ulice Warszawy na swoim jednośladzie. – Zawsze to parę kalorii. A teraz... pora do pracy! – kończy z uśmiechem nagranie.

Polityk odpowiedzialnie poruszał się w kasku i z opaskami odblaskowymi nad kostką. A wszystko to w koszuli i garniturze, okularach przeciwsłonecznych na twarzy oraz ze skórzaną teczką w koszu na bagaże.

Sikorski na rowerze? Internauci musieli zareagować

Komentarze internautów do tego sportowego wyczynu były bardzo rozstrzelone. Niektórzy – być może ironicznie, być może poważnie – pisali o „przyszłym prezydencie”. Inni załamywali ręce i zapewniali, że Stanisław Bareja byłby w naszych czasach bezrobotny, bo „rzeczywistość prześcignęła film”. Młodszym czytelnikom podpowiemy, że chodzi o gatunek komediowy.

„Bez limuzyny i setek ochroniarzy? Co na to tysiące pisowskich nominatów, przecież to dla nich szok, że ktoś może się poruszać rowerem nie drenując budżetu Polski” – pisał jeden z komentujących, zderzając zachowanie ministra z praktykami jego poprzedników. Inni użytkownicy X szybko zwrócili uwagę, że za ministrem i tak podążać musi pojazd SOP.

