Dariusz Matecki ponownie ukarany. „Wyrwali chłopa z TVN-u i poczuł władzę”

„Dać chłopaczkowi trochę władzy i czuje się Panem. Imho (moim zdaniem – red.), podobnie Sowieci tworzyli nową elitę ze zwykłych półgłówków robiąc np. oficerów, czy sędziów” – czytamy w obszernym wpisie Dariusza Mateckiego. Do wpisu dołączono nagranie.

Dariusz Matecki ponownie ukarany przez Prezydium Sejmu

Poseł Suwerennej Polski po raz kolejny został ukarany ucięciem połowy pensji przez Prezydium Sejmu za swoje zachowanie w pokoju marszałka Sejmu w dniu, w którym w Sejmie odbywał się protest rolników.

Dariusz Matecki relacjonuje, że tego dnia Szymon Hołownia wezwał do swojego pokoju posłów, którzy zaprosili rolników do Sejmu. Jednym z wezwanych był były minister rolnictwa Robert Telus. Zamiast niego w „ciemnym saloniku” pojawił się właśnie poseł Suwerennej Polski. – Reprezentuję posła Telusa – ogłosił.

Poseł Suwerennej Polski oskarża szefa Kancelarii Sejmu o atak

Polityk nie miał żadnego potwierdzenia swoich słów, ani nie został osobiście zaproszony, więc Jacek Cichocki, były minister spraw wewnętrznych a aktualny szef Kancelarii Sejmu, poprosił go o opuszczenie pokoju. Na nagraniu widać, jak Cichocki kładzie rękę na ramieniu Mateckiego, co ten odebrał za atak.

„Zostałem fizycznie zaatakowany przez człowieka, który chyba zapomniał, że obecnie nie zajmuje się służbami, a jest szefem Kancelarii Sejmu. Wcześniej go na oczy nie widziałem, nie wiedziałem kto to jest” – czytamy we wpisie.

Kiedy Dariusz Matecki dalej nie chciał opuścić „ciemnego saloniku”, Szymon Hołownia zdecydował się stwierdzić, że „narusza on spokój lub porządek na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu”. To właśnie to stało się podstawą do ukarania posła.

Matecki o Hołowni: Wyrwali chłopa z TVN-u i poczuł władzę

Poseł się z tym jednak nie zgadza. Twierdzi, że kara dotyczy nagrywania przez niego całego wydarzenia. „Czy Sejm jest dzisiaj miejscem »otwartym«? Nie. Wyrwali chłopa z TVN-u i poczuł władzę, dobierając sobie do współpracy człowieka, który nadzorował służby w czasie rządu Donalda Tuska” – pisze polityk.

I dalej. „Gdyby ktoś jeszcze zastanawiał się czym jest "projekt Hołownia" – to przypomnę, że tym samym czym były Ruch Palikota, czy Nowoczesna – zabawki w rękach Tuska, aby uzyskać większość” – stwierdza Dariusz Matecki.

