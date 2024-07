Jest decyzja ws. aresztu ks. Olszewskiego. „Stwierdzono nieprawidłowości”

Wpis w tej sprawie opublikował w środę także mecenas Adam Gomoła, który przekazał, że decyzja sądu zapadła również ws. aresztu urzędniczek resortu sprawiedliwości.

Zwolennicy ks. Olszewskiego mają powody do świętowania

31 lipca odbył się wiec poparcia ks. Olszewskiego SCJ (zakonnik należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego). To nie pierwsze takie wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy domagali się wypuszczenia duchownego z miejsca odosobnienia. Przypomnijmy – jest on osobą podejrzaną w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Chodzi o wypłatę pieniędzy z FS na cele Fundacji „Profeto”, której sercanin jest prezesem. Prokuratura wskazuje, że podmiot ów „nie spełniał wymogów formalnych i merytorycznych”, by przyjąć od FS środki – przypomina Polska Agencja Prasowa. Miały one pokryć koszt powstania ogromnego ośrodka Archipelag na warszawskim Wilanowie „Uwolnić ks. Olszewskiego” – skandowało kilkanaście osób, które przyszły na wiec zorganizowany w Warszawie – pod budynkiem Sądu Apelacyjnego.

W środę po południu mec. Wąsowski poinformował opinię publiczną, że areszt duchownego został „skrócony do 31 sierpnia”. „Mamy mały sukces” – oznajmił na X. Kilka minut wcześniej poinformował o tym także adw. Gomola. „Sąd Apelacyjny w Warszawie skrócił areszt księdza Michała O. oraz urzędniczek ministerstwa sprawiedliwości do 31 sierpnia” – czytamy.

Areszt skrócony. Oto powód



Więcej szczegółów dot. sprawy obrońca ks. Olszewskiego podał w rozmowie z PAP. Jak się okazuje, organ orzekający „stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu prokuratury” i dlatego „zdecydował o skróceniu aresztu”. Wirtualna Polska wskazuje, że zażalenie ws. przedłużenia aresztu i urzędniczek MS – byłej dyrektor departamentu FS i zastępczyni dyrektora – rozpatrywała sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak.

Ks. Olszewski został zatrzymany pod koniec marca. W obronę duchownego wzięli prawicowi politycy (z Suwerennej Polski czy Prawa i Sprawiedliwości). Wśród nich między innymi Jarosław Kaczyński, który pojawił się na jednym z protestów, podczas którego domagano się uwolnienia z aresztu księdza.

