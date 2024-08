Polacy zazdroszczą im emerytury. Który polityk otrzymuje największą

ZUS cyklicznie podaje statystki dotyczące wysokość świadczeń emerytalnych. W pierwszym kwartale 2024 r. średnia wysokość emerytury wynosiła 3516,96 zł. Oznacza to, że wzrosła ona o 16,1 proc. do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Minimalna emerytura wynosi zaś 1780,96 zł.

Świadczenie to różni się statystycznie, jeśli weźmie się pod uwagę płeć pobierającego świadczenie. Mężczyźni otrzymywali przeciętnie znacznie wyższe kwoty od kobiet. Średnia emerytura w przypadku panów wynosiła 4103,07 zł, a pań 2792,86 zł.

Jak na tyle tych danych wypadają polscy politycy?

Polscy politycy z najwyższą emeryturą

Z analizy oświadczeń majątkowych wynika, że „najbogatszym emerytem” wśród polskich polityków jest Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na jego konto z ZUS wpływa bowiem prawie 11 tys. zł. Z Parlamentu Europejskiego ok. 14,3 tys. zł, a z ubezpieczenia dobrowolnego posłów do PE ok. 7,5 tys. zł. Sumując te kwoty, wychodzi, że polityk PSL, inkasuje ok. 32 tys. zł.

Na drugim miejscu plasuje się rządu Donald Tusk. Szef polskiego rządu pobiera aż trzy świadczenia emerytalne. Z ZUS na jego konto wpływa ok. 4,3 tys. zł, z Komisji Europejskiej jest to kwota ok. 19,4 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze emerytura belgijska w wysokości ok. 127 zł miesięcznie. Łącznie, z tytułu powyższych świadczeń, na konto Donalda Tuska wpływają ok. 24 tys. zł.

Podium zamyka polityk Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Tchórzewski. Na jego konto z ZUS wpływa miesięcznie ok. 12 tys. zł.

Jarosław Kaczyński poza „emerytalnym podium”

Poza „emerytalnym podium” znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z oświadczenia majątkowego wynika, że w ubiegłym roku z ZUS zainkasował świadczenia w wysokości ok. 8 tys. zł miesięcznie.

Na niską emeryturę nie może narzekać również Bogusław Wołoszański. Debiutant w Sejmie w 2022 r. pobierał świadczenia emerytalne z ZUS w wysokości ok. 9 tys. zł miesięcznie.

Inny znany polityk PiS Ryszard Terlecki w oświadczeniu majątkowym wpisał emeryturę za 2022 r. w kwocie 91,6 tys. zł, co w przeliczeniu daje świadczenie w wysokości 7,6 tys. zł miesięcznie.