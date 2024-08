Kierownictwo PiS bez Beaty Szydło? Rzecznik partii reaguje

Anonimowy prawicowy polityk zwrócił niedawno uwagę w rozmowie z „Wprost”, że Beata Szydło „w sensie politycznym przestanie odgrywać jakąkolwiek rolę”. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że wPiS znajdują się osoby, które mają nadzieję na usunięcie byłej premier ze ścisłego kierownictwa partii.

Beata Szydło zagrożona? Rzecznik PiS dementuje

Szydło odniosła się już do sprawy. „Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!” – napisała w mediach społecznościowych. Doniesienia skomentował też rzecznik partii Rafał Bochenek.

„W związku z pojawiającymi się medialnymi rewelacjami, w imieniu kierownictwa PiS pragnę zwrócić uwagę, że nikt nigdy nie stawiał sprawy usunięcia z funkcji wiceprezesów partii pani premier Beaty Szydło oraz pana ministra Antoniego Macierewicza” – poinformował poseł PiS.

twitter

„Wszelkie medialne publikacje w tej sprawie są nieprawdziwe i mają na celu kolejny raz uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość oraz integralność naszego środowiska politycznego” – dodał we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

Politycy PiS o przyszłości partii

Rzecznik PiS stwierdził też, że siłą ugrupowania jest „zjednoczenie i współpraca”. „Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wygrać bitwę o Polskę i uchronić naszą Ojczyznę przed gospodarczo-polityczną degradacją” – podsumował.

Jacek Sasin potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że zbliża się kongres PiS. Wskazał, że wtedy zapaść mogą ważne decyzje dotyczące kierownictwa partii. – Może powstać jakaś inna, nowa formuła w ramach struktury PiS na najwyższych szczeblach – zdradził. Szczegóły ewentualnych zmian wciąż są jednak nieznane.

Czytaj też:

Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi w PiS? To może być koniec KaczyńskiegoCzytaj też:

„Sasin Cafe”. Europoseł KO o „lewych fakturach” PiS na gadżety