Konfederacja wybrała oficjalnego kandydata na prezydenta? „To nie do końca prawda”

„Kandydatem Konfederacji w nadchodzących wyborach prezydenckich będzie Sławomir Mentzen, którego poparł dziś Krzysztof Bosak!” – poinformował sekretarz krajowy Nowej Nadziei Krzysztof Rzońca we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

Sławomir Mentzen kandydatem Konfederacji

„To świetna decyzja, w duchu odpowiedzialności za rozwój Konfederacji! Rośniemy w siłę!” – dodał polityk. O szczegółach decyzji ugrupowania opowiedział w rozmowie z Interią. – Musimy iść szeroko i budować stabilne ugrupowanie na polskiej prawicy. Prezes Mentzen jest gotowy stanąć do rywalizacji w tych wyborach. Przygotowywał się do tego momentu od dłuższego czasu – przekazał.

Wcześniej poparcie kandydatury lidera Nowej Nadziei zapowiedział Krzysztof Bosak. – Po analizie sytuacji podjąłem decyzję, że jeżeli będziemy musieli rywalizować o wejście do drugiej tury, będzie wielu kandydatów prawicowych, to w ramach Rady Liderów będę namawiał do poparcia Sławomira Mentzena – poinformował na antenie Radia ZET.

Jednak już po komunikacie rzecznika Nowej Nadziei Bosak w rozmowie z portalem tvp.info ponownie odniósł się do sprawy, przyznając, że to „nie do końca prawda”, że temat jest już rozstrzygnięty, a na oficjalną decyzję Konfederacji trzeba jeszcze poczekać.

– To raczej wniosek z moich słów – tak wicemarszałek Sejmu skomentował w rozmowie z portalem tvp.info wpis rzecznika Nowej Nadziei. – Muszą spotkać się władze Konfederacji, podjąć stosowne uchwały – podkreślił.

Krzysztof Bosak o „prawyborach na całej prawicy”

Wcześniej w rozmowie na antenie Radia ZET Wicemarszałek Sejmu zaznaczył jednak, że bierze pod uwagę dwa warianty. Jednym jest start Mentzena, drugim – przeprowadzenie prawyborów „na całej prawicy”. Jeśli opozycyjne ugrupowania prawicowe zechcą wyłonić wspólnego kandydata, nie wyklucza, że sam wystartuje w prawyborach. – Jestem gotów do takiej rywalizacji, pod warunkiem że wziąłby udział w niej także PiS – oświadczył.

– Jeżeli PiS chce rywalizować z Konfederacją, to również uważam, że powinniśmy wyłonić przez władze partii kandydata. Takim kandydatem wyrazistym, bardzo różnym od tego, którego wystawi PiS, niezależnie, kogo PiS wystawi, jest Sławomir Mentzen – ocenił Bosak. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podziękował wszystkim, którzy zachęcali go do startu. „Proszę o zaufanie, że to najwłaściwsza decyzja, pozwalająca utrzymać jedność i rozwój Konfederacji” – zapewnił.

