To on może być prezydentem. Konfederacja zadecydowała

„Rada Liderów wskazała Sławomira Mentzena, jako kandydata Konfederacji w wyborach na Prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku” – poinformowała w mediach społecznościowych Konfederacja.

Wskazanie Sławomira Mentzena przez radę liderów było jedynie formalnością. O jego kandydaturze mówiono otwarcie już w zeszłym tygodniu. – Kandydatem Konfederacji w nadchodzących wyborach będzie najpewniej prezes partii Nowa Nadzieja, który został dziś poparty przez Krzysztofa Bosaka – informował Interię.pl Krzysztof Rzońca, sekretarz Nowej Nadziei.

– Musimy iść szeroko i budować stabilne ugrupowanie na polskiej prawicy. Prezes Mentzen jest gotowy stanąć do rywalizacji w tych wyborach. Przygotowywał się do tego momentu od dłuższego czasu – zapowiadał polityk.

Mimo tego jeszcze kilka tygodni temu kandydatura Sławomira Mentzena nie była taka pewna. W Konfederacji odbyć się miały – tak jak w 2020 roku – prawybory. Poza Mentzen zawalczyć w nich miał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Mówiono także o potencjalnych aspiracjach wyborczych Grzegorza Brauna.

Konfederacja o prawyborach w opozycji

Poza wewnętrznymi prawyborami ze strony Krzysztofa Bosaka pojawił się w sierpniu także inny pomysł: szersze prawybory wśród całej opozycji, w których zmierzyć miałby się także m.in. kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

„Wczoraj grupa publicystów i profesorów wezwała do organizacji prawyborów na całej prawicy. Jeśli wszyscy na opozycji wejdą w ten projekt to jestem gotów do rywalizacji. Zwycięstwo i silny mandat od wyborców dawałby miejsce w II turze i szanse na zwycięstwo z kandydatem PO” – pisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu.

W tym samym wpisie Bosak publicznie poparł Mentzena. „W wariancie rywalizacji wielu prawicowych kandydatów w I turze będę namawiał władze Konfederacji do wystawienia Sławomira Mentzena jako kandydata na prezydenta, a sam skupię się na obowiązkach wicemarszałka Sejmu i lidera partii” – pisał polityk.

Czytaj też:

Donald Trump ma problem. Nowe sondaże nie pozostawiają złudzeńCzytaj też:

„Niedyskrecje”. Tusk nie chce zaciskać pasa. Trzecia Droga będzie umierać za składkę zdrowotną