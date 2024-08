Partyjniactwo w edukacji? Nowacka ostro o pomyśle PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało wprowadzenie do szkół wychowania patriotycznego. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Do pomysłu ostro odniosła się ministra edukacji, Barbara Nowacka. Głos w sprawie zabrał też szef Ministerstwa Obrony Narodowej i prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

W rozmowie z Aleksandrą Pawlicką na antenie TVP Info Barbara Nowacka mówiła, że chciałaby, żeby szkoła była wolna od wpływów partyjnych. Zapytana przez dziennikarkę o złożony przez PSL w sejmie projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym stwierdziła, że realnie nie jest to niczym nowym. Co ważne, propozycje PSL nie były wcześniej konsultowane z ministerstwem edukacji. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL stwierdził jednak, że liczy na dobrą współpracę w parlamencie nad pomysłem. – To taka koncepcja polityczna, żeby pokazać, że się jest i że ma się jakieś zdanie. Widać, że warto jest śledzić, co robią inne resorty. Wychowanie patriotyczne jest realizowane w kierunkach polityki oświatowej państwa, przygotowanej już kilka miesięcy wcześniej – stwierdziła ministra Nowacka. Dodała, że wycieczki, o których mówią ludowcy, są realizowane w ramach programu „Podróży z klasą”, na które przeznaczonych zostanie dodatkowe 20 milionów złotych. – Co lepiej pokazuje patriotyzm, buduje tożsamość jak spotkanie z muzeum, z teatrem, zwiedzenie kraju? – pytała retorycznie. Próby upartyjniania edukacji „czasem przebrzmiewają” – Edukacja z wojskiem to projekt, jaki zaproponowałam Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który też wprowadzimy. Może nie trzeba wprowadzać działań nadmiarowych i takich prób upartyjniania edukacji, co czasami przebrzmiewa w tym projekcie, tylko zaufać nauczycielom, ministerstwom – wysnuła tezę ministra edukacji. – My tę politykę odbudowywania polskiej wspólnoty, dawania młodym odporności, wiedzy, postaw obywatelskich przecież prowadzimy. Traktuję to jak gest polityczny stricte i liczę na odrobinę refleksji – zaznaczyła. Kosiniak-Kamysz: Patriotyzmu nie można zarezerwować dla jednej partii W kolei w Radiu ZET do tematu odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. – Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek w Polsce był przeciwko wychowaniu patriotycznemu. Patriotyzm łączy. Patriotyzmu nie można zarezerwować dla jednej partii. Kiedyś była taka próba, jedna partia chciała zawłaszczyć symbole narodowe – wspomniał. Podkreślił, że „to są podstawowe sprawy, które nas definiują”. – Naród to wspólnota ludzi mieszkająca na danym terenie, mająca tą samą kulturę i język i wspólne korzenie, albo to wzmacniamy, albo utracimy. Reymont, Tokarczuk, Pan Tadeusz to jest partyjniactwo? – dopytywał polityk. Czytaj też:

HiT znika ze szkół. Od września zastąpi go inny przedmiotCzytaj też:

Zgrzyt w koalicji o ukraińskie dzieci w polskich szkołach. „Widzą tylko Banderę”