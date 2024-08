Burza wokół Campus Polska. Morawiecki: Mamy w rządzie meneli

Nagranie z imprezy odbywającej się w trakcie będącego inicjatywą Rafała Trzaskowskiego Campusu Polska pojawiło się mediach społecznościowych w niedzielę wieczorem. Udostępnił je – a następnie usunął – Mikołaj Wasiewicz, radny warszawskiej dzielnicy Wawer z Koalicji Obywatelskiej. Widać na nim tłum młodych ludzi bawiących się do muzyki i wykrzykujących „j***ć PiS”. W tle pojawiają się ministrowie Sławomir Nitras i Adam Szłapka.

Politycy Zjednoczonej Prawicy o nagraniu z Campus Polska

Pomimo dość szybkiego usunięcia nagrania, zdobyło ono wielką popularność, a głos w jego sprawie zabrali liczni politycy – w znacznej większości opozycyjni. „Mamy w rządzie meneli, każdy wie ocb” – napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

Sebastian Kaleta stwierdził za to, że „Rafał Trzaskowski formatuje swoich zwolenników na hejterskie bojówki”, a „imprezą dyryguje Sławomir Nitras, który w poprzednich latach na tym campusie mówił o opiłowywaniu katolików”. „Teraz nie dziwi dlaczego Niemcy tak mocno inwestują w ten projekt” – napisał polityk Suwerennej Polski

Niemniej wymownie nagranie skomentował Radosław Fogiel. „Młody działacz Platformy już usunął swój wpis z nagraniem, ale za późno. Oto, co Rafał Trzaskowski wtłacza do głów młodym ludziom na swoim campusie. Seans nienawiści i hodowanie sekciarstwa silnych razem. I radośnie podrygujący minister sportu.”.. – ocenił poseł PiS.

Sławomir Mentzen i Konfederacja komentują nagranie z „j***ć PiS”

Do sprawy odnieśli się także przedstawiciele opozycji spoza Zjednoczonej Prawicy. „A potem hipokryci będą przepychać przez Sejm ustawę Bodnara ograniczającą wolność słowa, w imię walki z mową nienawiści. Bo mowa nienawiści jest tylko wtedy, gdy oni czują się obrażeni, ale gdy sami obrażają lub nawołują do nienawiści, to przecież wszystko jest w porządku” – napisał Sławomir Mentzen. Jego partia – Konfederacja – opublikowała także filmik zestawiający nagranie z wypowiedziami Nitrasa nt. mowy nienawiści.

Politycy Koalicji Obywatelskiej komentują wydarzenie

Choć wśród komentarzy przeważają przedstawiciele opozycji, pojawiają się także głosy ze strony koalicji rządzącej. „No dobrze, dobrze. Zbyt wulgarnie, zgadzam się... Zamiast trzech sylab można było śpiewać »uprawiać niczym nieskrępowany seks z największą partią opozycyjną (za ich zgodą)«, ale trudniej jest dobrać muzykę.”.. – napisał Marcin Józefaciuk. „A zazdrośnicy z SuwPol są mocno oburzeni wykluczeniem krzyczą, chcąc zwrócić uwagę na swoje istnienie” – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Niebezpośrednio do nagrania, ale do wpisu Morawieckiego, odniósł się także Marcin Kierwiński. „Twórczość jaką uprawia Morawiecki na X potwierdza jedynie, że były premier ma poważne problemy emocjonalne związane z działaniami prokuratury i służb specjalnych” – napisał europoseł Koalicji Obywatelskiej.

