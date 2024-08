Afera wokół RARS. Jest list gończy za Michałem Kuczmierowskim

Tydzień temu rzecznik PK – prokurator Przemysław Nowak – informował, że w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prokurator sporządził postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec dwóch kolejnych osób – Michała Kuczmierowskiego i Pawła Sz.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie, ale na razie tylko wobec byłego szefa RARS.

Czy wystawiony zostanie Europejski Nakaz Aresztowania? „Prokurator rozważa”

W poniedziałek miała miejsce konferencja prokuratury krajowej. Na pytania dziennikarzy odpowiadał prok. Nowak. – Celem tych czynności jest ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie podejrzanego, wobec którego sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Mamy podejrzenia, gdzie panowie obaj mogą się znajdować, natomiast tymi podejrzeniami się nie dzielimy – zaznaczył rzecznik PK.

Na pytanie, czy przebywają poza granicami Polski – co w tej sytuacji mogłoby oznaczać zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, prok. Nowak odpowiedział, że w tym zakresie prokuratura nie informuje opinii publicznej. – Prokurator jeszcze nie podjął decyzji czy będzie wnosił do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, co oczywiście może w najbliższych dniach nastąpić, ale jeszcze nie nastąpiło. Dodał, że „nie mówi, że tego nakazu nie będzie”. – Prokurator rozważa – stwierdził.

Padło też pytanie o list żelazny. – Wnioski kieruje się do sądu. My jesteśmy ws. wydania takiego listu stroną, mamy prawo wyrazić swoje stanowisko co do tego wniosku – możemy go poprzeć, możemy złożyć sprzeciw. Mam wiedzę – pochodzącą głównie z sądu, że wobec pana Pawła Sz. taki wniosek wpłynął – natomiast gospodarzem tego postępowania jest wymiar sprawiedliwości, który ma bieżącą wiedzę – powiedział.

A co z Pawłem Sz?

Jak podkreślił, „poszukiwanie listem gończym jest wydane wyłącznie wobec [byłego szefa RARS] Michała Kuczmierowskiego”. – Wyłącznie wobec tego podejrzanego, wobec którego sąd – w zeszłym tygodniu – wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Jest ono warunkiem wszczęcia poszukiwań listem gończym, ale wobec Pawła Sz. sąd tego środka nie zastosował. Wszczęcie tego rodzaju poszukiwań jest więc tu niemożliwe. Natomiast prokurator będzie składał zażalenie na tę decyzję – poinformował.

Rzecznik PK wskazał, że nie ma możliwości egzekwowania listu gończego poza granicami Polski. – Wówczas trzeba wszcząć rodzaj poszukiwań międzynarodowych, co oczywiście jest przedmiotem rozważań prokuratora, ale jeszcze nie nastąpiło – zaznaczył na konferencji prasowej 26 sierpnia.

Kto będzie realizował poszukiwania? – Według mojej wiedzy – Komenda Stołeczna Policji – i z tego co wiem, jeszcze dzisiaj ten list gończy zostanie opublikowany na stronach KSP. Poszukiwanie listem gończym to jest postanowienie, ale mamy też list gończy, który ma taką formę z wizerunkiem, z danymi osobowymi, którą można upubliczniać, co ma w założeniu pomóc w poszukiwaniu danej osoby i pomóc w realizacji celu tego środka – poinformował.

– Sąd (...) podzielił nasze stanowisko, że podejrzany się ukrywa – albo zachodzi co do tego podejrzenie. (...) My oczywiście wiemy mniej więcej kiedy podejrzani opuścili kraj, staraliśmy się ich zatrzymać, co również potwierdzaliśmy – te czynności były bezskutecznie. Wobec powyższego przeszliśmy do kolejnych czynności – wskazał.

Rzecznik PK powiedział też, że Kuczmierowskiemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

„Funkcjonariusze z KSP poszukują 46-letniego Michała Kuczmierowskiego, syna Waldemara”

W poniedziałek po południu Policja Warszawa opublikowała wizerunek poszukiwanego.



„Funkcjonariusze z Komendy Stołecznej poszukują 46-letniego Michała Kuczmierowskiego, syna Waldemara, zamieszkałego w Warszawie. List gończy za mężczyzną wydał Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z siedzibą w Katowicach” – przekazały służby.

