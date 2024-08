Petru starł się z posłanką Lewicy, chce ograniczyć 800 plus. „Stanowczo za dużo socjalu”

W ostatnich dniach toczy się zażarta dyskusja w koalicji rządzącej, dotycząca obietnicy obniżenia składki zdrowotnej. Twarzą dążenia do znaczących zmian, które miałyby odwrócić niekorzystne dla polskich przedsiębiorców zmiany wprowadzone za czasów PiS-u przez Polski Ład jest poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

Starcie Petru z Żukowską. „Nie jesteście potrzebni”

Wokół tego, jak duże zmiany należy wprowadzić, Petru starł się z posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską na portalu X we wtorek 27 sierpnia.

„Lewica nie będzie w stanie zablokować obniżki składki zdrowotnej” – napisał Petru, który w Sejmie pełni rolę przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju. „A co, z PiS-em ją sobie przegłosujesz? Nasza zgoda jest tylko na brak składki od sprzedaży środków trwałych” – odpowiedziała posłowi Polski 2050 posłanka Lewicy.

Petru wdał się w pyskówkę. „To kapiszon” – napisał. „Ten Pański wpis powyżej? Owszem” – odparła Żukowska, co poseł Polski 2050 skomentował słowami „Nie jesteście potrzebni”. „Przy braku poparcia Lewicy dla obniżki składki zdrowotnej należy kontynuować ścieżkę poselską” – pisał w kolejny wpisie, co niektórzy komentujący odebrali jako chęć do szukania poparcia wśród posłów Konfederacji.

W dalszej dyskusji Żukowska oceniła też, że „nie jest potrzebne obniżanie ludziom, zarabiającym 88 tys. zł miesięcznie na Jednoosobowej Działalności Gospodarczej składki zdrowotnej do poziomu niższego niż płaci osoba zarabiająca 5 tys zł na etacie”. „Jest. Bo im to PiS zabrał. Nie ma natomiast sensu wypłacać im 9200 zł rocznie w postaci 800+” – odparł Petru.

Petru: Chcę zaproponować próg dochodowy dla 800 plus

W środę Ryszard Petru odniósł się do sprawy w rozmowie z Polską Agencją Prasową na jej kanale w portalu YouTube. Nie zgodził się ze zdaniem ministra finansów, który nie uważa, żeby w Polsce było za dużo pomocy socjalnej.

– Mamy stanowczo za dużo socjalu. Należałoby zrobić analizę polityk społecznych. Wydajemy za dużo pieniędzy, które nie spełniają swojego celu. Które miały doprowadzić do czegoś, a to coś się nie wydarzyło. 500 plus miało doprowadzić do wzrostu dzietności, a dzietność spadła. Uważam, że absurdalną jest sytuacja, że osoba zamożna dzisiaj płaci wysoką składkę zdrowotną, a jednocześnie dostaje od państwa w przypadku dwójki dzieci 19,2 tys. prezentu na dzieci, bez których by sobie spokojnie poradziła. To jest chore. – ocenił. – Jest za dużo tych programów. Mamy babciowe, mamy rentę wdowią, mamy 800 plus, mamy dużo programów pomocy społecznej. Jestem przekonany, że one są nieefektywnie wydawane – dodał.

Petru poinformował, że będzie chciał zaproponować wprowadzenie bardzo wysokiego progu dochodowego, powyżej którego nie jest oferowane 800 plus. – Na przykład 600 tysięcy złotych rocznie. Ciekawe co na to Lewica i inne partie? – pytał retorycznie. – Pomoc społeczna powinna być. Trafiać do tych, którzy potrzebują, realizować ważne cele społeczne, a nie być redystrybucją pieniędzy od podatników, bo to zniechęca do aktywności – dodał.

Poseł Polski 2050 odniósł się też do swojego internetowego sporu z posłanką Lewicy.

– Pani Żukowska jest znana z tego, że wszystkich zaczepia. Cieszę się, że posłanki Lewicy mnie followują, że żyją tym, co piszę, to na pewno sympatyczne – powiedział. – Lubię walczyć o swoje, o rzeczy, w które głęboko wierzę, które są Polsce potrzebne. Jeżeli one się z tym nie zgadzają, to czasami uważam, że trzeba dać lekką kontrę do tego, co wypisują. Ale to nie jest osobiste, to wymiana poglądów – podkreślił.

