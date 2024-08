Kotula użyła rządowej limuzyny, by zrobić zakupy w aptece? Ministra: Ja tu mieszkam

Fotoreporter „Super Expressu” był świadkiem sytuacji, gdy ministra Kotula wsiadła do służbowego pojazdu tuż po tym, gdy zrobiła zakupy w aptece na osiedlu Powiśle (w Warszawie). Redakcja przekazała, że szefowa resortu ds. równości codziennie rano jeździ rządową limuzyną do swojego miejsca pracy.

Kotula na L4. „Wirusy szaleją”

Jak się okazuje, Kotula niedawno poważnie zachorowała. Miała objawy anginy, co później zostało potwierdzone przez lekarza. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. – Muszę przyjmować antybiotyk. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję i będę mogła wrócić do obowiązków. 31 sierpnia chcę uczestniczyć w uroczystościach na Westerplatte i wziąć udział w wyjazdowym posiedzeniu rządu, a nie chcę nikogo z ministrów zarazić. (...) – zaznaczyła.

Wskazała też, że mimo wysokiej temperatury (warto zaznaczyć, że od środy w niemal całym kraju temperatura przekracza 29-31 stopni Celsjusza) „wirusy szaleją”. – Podobno jest dużo zachorowań na COVID-19 i na anginę, a mnie właśnie dopadła angina – powiedziała „Super Expressowi”. Niedawno Główny Inspektorat Sanitarny sugerował powrót do znanych form walki z wirusem z Chin – między innymi do noszenia maseczek.

Dziennik podkreśla, że każdy członek Rady Ministrów ma do dyspozycji rządowy pojazd i kierowcę, co nie jest niczym dziwnym, ani złym. Co ważne, Kotula ponoć „po partnersku” traktuje kierowcę i nie czeka, aż ten otworzy jej drzwi – niczym jej służący – ale robi to sama.

Kierowca przyjechał pod aptekę. W tym samym miejscu ministra Kotula mieszka

Opinia publiczna sądziła, że Kotula poprosiła, by zawieziono ją rządowym samochodem, by zrobiła zakupy. Tak jednak nie było. Onet skontaktował się z ministrą, która podkreśliła, że nikt „pod aptekę jej nie przywiózł”. – Ja tu mieszkam, czekał na mnie, aż kupię leki, a następnie zawiózł mnie do pracy – zapewniła. Samo zdjęcie natomiast wykonane zostało 27 sierpnia, gdy jeszcze pełniła swoje obowiązki, bo L4 otrzymała dopiero dzień później. We wtorek kupiła trochę leków, by poradzić sobie z objawami i dotrwać do końca dnia. W resorcie miała dużo pracy – dopinany był budżet, a Kotula podpisywała niezbędne dokumenty rządowe.

Dopiero we wtorek wieczorem, gdy poszła do lekarza, dowiedziała się, że zachorowała na anginę. Skąd wiadomo, że to właśnie ostre zapalenie błony śluzowej gardła, wywołane przez paciorkowce? Bo Kotula wykonała test na koronawirusa, który był negatywny.

Kotula zapewnia, że nie pojechała w godzinach pracy do apteki. Nie korzystała także limuzyny, będąc na L4.

Ciążyński użył służbowe auto do celów prywatnych. „Muszę ponieść odpowiedzialność”

Przy tej okazji warto wspomnieć o oburzającym zdarzeniu, po którym doszło do dymisji. Były już wiceminister sprawiedliwości wybrał się na wakacje z rodziną do Słowenii. Polityk Lewicy zatankował pojazd przy użyciu służbowej karty. – W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska podsekretarza stanu w MS. (...) Jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuację – mówił później na konferencji prasowej w Sejmie. – Popełniłem błąd kilka tygodni temu. Przyznaję się do tego, że wykorzystałem samochód służbowy do celów prywatnych. Nie miałem świadomości, że nie mogę tego uczynić. Muszę ponieść odpowiedzialność. Środki, które wykorzystałem tankując zwróciłem na konto – zapewnił.

Głos następnie zabrał Włodzimierz Czarzasty. – Minister Ciążyński popełnił błąd, zwrócił środki finansowe i podał się do dymisji. Tak sobie wyobrażam funkcjonowanie nowej koalicji i tak sobie wyobrażam odpowiedzialność za błędy, które się popełnia – stwierdził.

