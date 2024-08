Harris ujawniła kulisy rozmowy z Bidenem. Odniosła się też do rasistowskich słów Trumpa

W trakcie rozmowy z wiceprezydentką USA poruszono wiele innych kwestii – w tym dotyczących gospodarki czy imigracji. Zgryźliwie kwitowała też zarzuty Trumpa.

Telefon od Bidena, tożsamość rasowa, pierwszy dzień prezydentury

Niedoszły konkurent Trumpa w wyścigu po fotel prezydencki ogłosił w drugiej połowie lipca, że rezygnuje ze startu. Zanim poinformował o tym opinię publiczną, zadzwonił Harris. Tego dnia, jak przyznała wiceprezydentka, robiła naleśniki i bekon dla swoich siostrzenic. – Zadzwonił Biden i powiedział mi, co postanowił zrobić. Zapytałam go: „jesteś pewien?”, a on odpowiedział: „tak” – zrelacjonowała.

Demokratka odniosła się też do sugestii Trumpa, który stwierdził niedawno – podczas wystąpienia w Chicago – że Harris „Stała się czarna kilka lat temu”. Powiedział, że zaczęła tak mówić, bo „chce” być z tego „znana”. – Sam już nie wiem, czy jest Hinduską, czy jest czarna – ironizował. – Stara i męcząca zagrywka – skwitowała kandydatka Demokratów i poprosiła o przejście do „kolejnego tematu”.

Co zrobiłaby, gdyby zwyciężyła? Jak wyglądałby jej pierwszy dzień – już jako prezydentki USA? W wywiadzie Harris nie wskazała konkretnego kroku, np. telefonu, który wykona, ale wskazała, że będzie od początku skupiała się na wzmocnieniu gospodarki. Zamierza m.in. zadbać o obniżenie kosztów żywności, mieszkań, opieki nad dziećmi – do czego po części doprowadzić chce poprzez zaostrzenie walki z korporacjami.

Migranci, Zielony Ład, Bliski Wschód

Cable News Network poruszyła z wiceprezydentką także temat migracji. Niedawno stacja Fox News poinformowała, że Harris m.in. zmieniła swoje podejście ws. kwestii dekryminalizacji nielegalnego przekroczenia granicy. Demokratka podkreśliła w rozmowie z CNN, że jej „wartości się nie zmieniły”, choć zmieniło się jej stanowisko.

Zapytano ją także o Zielony Ład. Przyznała, że „kryzys klimatyczny jest rzeczywistością”. – To pilna sprawa – podkreśliła. Amerykańska stacja przypomina jednak, że sztab Harris wskazał niedawno, iż kandydatka Demokratów „nie popiera Zielonego Ładu”. Harris poinformowała, że nie poprze zakazu szczelinowania (metoda wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, uznawana za nieekologiczną). – Widziałam, że możemy się rozwijać i zwiększać kwitnącą gospodarkę czystej energii bez zakazywania szczelinowania – powiedziała. Mówiąc dalej o kwestiach klimatycznych, wskazała, że „wyznaczone zostały cele dla Stanów Zjednoczonych Ameryki” i USA „powinnny spełnić określone standardy redukcji emisji gazów cieplarnianych”. – Ta wartość się nie zmieniła – zaznaczyła.

W kontekście konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie powiedziała, że „ta wojna musi się skończyć”. – Musimy zawrzeć umowę, która ma na celu uwolnienie zakładników – wskazała. Harris nie optuje za ograniczenie pomocy dla Izraela.

Republikanin w gabinecie Harris?

W trakcie wywiadu padła także obietnica. Harris zapowiedziała, że „korzyścią dla Amerykanów byłoby, gdyby wśród członków jej gabinetu znalazł się Republikanin”. Wskazała, że „ceni sobie różnorodność opinii”, co niejednokrotnie pokazywała w przeszłości.

