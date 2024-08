PiS z nowym spotem i prośbą o pomoc. „Zamach na demokrację”

W przestrzeni publicznej nie milkną echa czwartkowej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Ta poinformowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję argumentowała szeregiem nieprawidłowości, których suma wyniosła 3,6 mln złotych. – Decyzja jest skandaliczna – mówił podczas konferencji Jarosław Kaczyński.

Zdaniem polityka to, co stało się w czwartek, ma ogromną wagę. – Odnosi się to do kolejnych zobowiązań Platformy Obywatelskiej wobec swoich patronów zza granicy, przede wszystkim Niemiec. Nie ma wątpliwości, że chodzi o to, aby przyjąć traktaty w zaproponowanej formie, co oznacza w gruncie rzeczy zmianę Polski w teren zamieszkiwany przez Polaków, ale zarządzany z zewnętrz – stwierdził prezes PiS.

Poprosił też o wsparcie. – Apeluję do wszystkich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto. Te pieniądze pozwolą nam i na zwykłe kontynuowanie działalności partyjnej, ale i na to, żeby przeprowadzić kampanię prezydencką, bo to ona jest w tej chwili w centrum – tłumaczył w piątek polityk.

Nowy spot PiS. „Zamach na demokrację”

W sobotni poranek w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się spot wideo dotyczący tej sytuacji.

„Motywowana politycznie decyzja o odebraniu nam subwencji to cios w demokrację. To kalkulacja polityczna nowego rządu, która ma nam utrudnić udział w kampanii prezydenckiej. Musimy to powstrzymać, dlatego prosimy o wpłaty na cele statutowe Prawa i Sprawiedliwości. Jak to zrobić? Najprościej przelewem internetowym” – mówi głos zza kadru, zachęcający nie też do przelewów cyklicznych.

„Pomóż nam przeciwdziałać próbie zamachu na demokrację” – słychać na końcu filmu.

Błaszczak: Zimna kalkulacja Tuska

O wsparcie apeluje również były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

„Decyzja PKW o odebraniu dofinansowania PiS to zimna kalkulacja Tuska. On obawia się porażki w wyborach prezydenckich w 2025 roku i w każdych następnych wyborach, dlatego chce zniszczyć opozycję. Nie pozwólmy mu na to!” – napisał na platformie X.

Podziękował także za „liczną odpowiedź na prośbę”. „Prosimy, by to wsparcie nie malało” – dodał.

