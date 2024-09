PiS składa zawiadomienia do prokuratury ws. polityków KO. „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”

Zwołana przez polityków PiS konferencja dotyczyła podsumowania pierwszych dni działania zespołu #stopPATOwładzy, który ma nagłaśniać przypadki nadużyć władzy przez polityków koalicji rządzącej zarówno na szczeblu krajowym, jak i w samorządach.

Błaszczak: Skierowaliśmy 15 zawiadomień do prokuratury i ponad 40 zawiadomień do PKW

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, ile zawiadomień do prokuratury już wysłano w ramach działałnosci zespołu.

– W ciągu kilku dni napłynęło ponad 300 zgłoszeń dotyczących nadużyć obecnej władzy. Ponad 300 zgłoszeń, które oczywiście dokładnie sprawdzamy, reagujemy, bo oprócz tego, żeby nagłaśniać draństwo z jakim mamy do czynienia w wykonaniu polityków Koalicji 13 grudnia, zawiadamiamy również odpowiednie organy państwa o tych nadużyciach, o możliwości popełnienia przestępstwa. W ciągu naszej aktywności zespołu #stopPATOwładzy, skierowaliśmy 15 zawiadomień do prokuratury i ponad 40 zawiadomień do Państwowej Komisji Wyborczej – mówił Błaszczak. – Bardzo prosimy o to, żeby wszelkie przejawy nadużyć były zgłaszane, można zgłaszać je anonimowo właśnie poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej – dodał.

Dodatkowo Błaszczak zapowiedział zawiadomienia do prokuratury skierowane przeciwko konkretnym politykom rządzącej koalicji, którzy mieli „poniżać wyborców PiS”.

– Ci którzy dziś Polską rządzą odróżniają się tym, że w sposób pełen pogardy traktują wyborców PiS, te 7 milionów 600 tysięcy ludzi, którzy oddali swoje głosy na kandydatów PiS w jesiennych wyborach. Mamy do czynienia w naszym przekonaniu z wieloma przykładami znieważania wyborców PiS, nie będziemy temu ulegali, reagujemy w tych sprawach, można powiedzieć, że ze względu na pochodzenie PO, ze względu na jej politykę, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz – stwierdził Błaszczak. – W związku z tym przygotowaliśmy zawiadomienia do prokuratury odnośnie do możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w art. 237 Kodeksu Karnego dot. wypowiedzi polityków koalicji 13 grudnia. Mam tu na myśli panów Brejzę, Giertycha, Grabca, Klicha, Trelę i Szczerbę, to panowie, którzy ferowali wyroki, to panowie, którzy twierdzili, że doszło do przestępstw. A przypominam, że w praworządnym państwie o przestępstwach możemy mówić, kiedy dana osoba jest skazana. Tymczasem ci panowie dopuszczali się naszym zdaniem poniżania organizacji politycznej, poniżania wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym zareagujemy – zapowiedział.

Czytaj też:

Opozycja grzmi o „głodzeniu” ks. Olszewskiego. Służba Więzienna zabrała głosCzytaj też:

KO wyraźnie czuje na plecach oddech PiS-u. Nowy sondaż to duże zaskoczenie