Duda w amerykańskim programie. Stanowcze słowa ws. migrantów: Nie zgodzimy się

Duda zabrał głos ws. kryzysu migracyjnego w prawicowym programie „Full Measure” (emitowanym w niedziele i dystrybuowanym przez amerykański konglomerat Broadcast Group). Prezydent mówił, że cudzoziemcy próbują forsować granicę Polski. Wskazał, że stoi za tym Rosja, która chce zdestabilizować region – czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej.

Wskazał, że wszyscy ci, którzy chcą przyjechać do Polski i myślą, że będą mieć tu wszystko za darmo – po prostu lepsze życie bez konieczności pracy – mylą się. – Nie zgodzimy się na to – zapewnił prezydent. Stwierdził, że jeśli ktoś chce zostać na terenie Polski, musi pójść do pracy i zacząć zarabiać pieniądze. – To bardzo proste – powiedział.

Migranci „na gapę”

Dudę zapytano, czy zagraniczni obywatele planują przybywać do Europy „na gapę” (chodziło o ich nieuregulowany status). Prezydent stwierdził, że w wielu sytuacjach właśnie „tak jest”. Wskazał, że stąd bierze się widoczna „reakcja na Zachodzie” w kwestii migracji.

Następnie pojawiła się kwestia zapory, którą ustawiono na granicy z Białorusią za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Porównano ją do budowanej przez Stany Zjednoczone bariery na granicy z Meksykiem. Przywódca Polski stwierdził, że opisał wcześniej, jak problem wygląda w Europie, by obywatele USA widzieli, że nie borykają się z problemem imigrantów jako jedyni.

W trakcie wyemitowanego 8 września „Full Measure” padł też wątek śmierci polskiego żołnierza. Przypomnijmy – został on zaatakowany nożem pod koniec maja, w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne. Ranił go obcokrajowiec, który próbował razem ze swoją grupą sforsować barierę. Sierżant Mateusz Sitek (został pośmiertnie awansowany) blokował tarczą ochronną wyłom w zaporze. Wówczas cudzoziemiec przełożył rękę przez mur i ugodził go. Migranci rzucali potem kamieniami i gałęziami w stronę rannego i funkcjonariuszki straży granicznej, która udzielała mu pomocy.

120 nielegalnych migrantów na granicy

6 września straż graniczna poinformowała, że na granicy z Białorusią odnotowano ponad 120 prób nielegalnego przedostania się do Polski. „Za pomocnictwo zatrzymano dwie osoby” – czytamy.

