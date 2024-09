Minister nauki odniósł się do sprawy Ryszarda Cz. Mówił o aferze wizowej i „skali patologii”

Minister Dariusz Wieczorek odniósł się do sprawy Ryszarda Cz. i jego żony. Przypomnijmy, że były europoseł wraz z żoną został zatrzymany w środę na lotnisku w Warszawie. Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć dziennikarzom, oboje usłyszeli już zarzuty.

– Jak obserwowaliśmy zmianę prawa w czasie ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy, to mieliśmy czarno na białym, że to prawo zmieniano pod taką właśnie działalność – stwierdził. – To nie jest przypadek, że nagle nie wiadomo, dlaczego dyplom MBA ma uprawniać do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Po czym po takiej ustawie w ciągu kilku miesięcy Collegium Humanum uruchamia w wielu miejscach tego typu studia, które nie były studiami MBA, tylko dawały dyplom ukończenia i prawo zasiadania w spółkach skarbu państwa. Widać wyraźnie, ilu działaczy PiS-u wygrzewało się w tym słońcu wielkiego sukcesu – stwierdził.

Studenci zamieszani w aferę wizową

– To ciekawa uczelnia, gdzie permanentnie trwa nabór studentów. Podobnie było z tą filią w Uzbekistanie. Myślę, że raczej tu chodziło o kwestie związane z wizami i zdobycie wiz dla obywateli Uzbekistanu i ewentualnie kwestie szkolenia obywateli Uzbekistanu za dobre pieniądze, ale też pewnie w trybie online – powiedział dodając, że był to biznes nakierowany na duże zyski, „niemający nic wspólnego z jakością nauczania”. – Od początku, kiedy objąłem rząd, wpływało wiele skarg do ministerstwa. Zobaczyliśmy, o jakiej skali patologii rozmawiamy. Ku mojemu zdziwieniu na tej uczelni w roku 2023 studiowało 25 tysięcy studentów, a 80 osób prowadziło zajęcia. To najlepiej świadczy o tym, jaki był to poziom nauczania. To de facto fabryka dyplomów zdobywanych online – mówił.

Afera wizowa dotyczy także studentów. – Mamy kilkanaście uczelni w Polsce, w których 99 procent studentów to są studenci zagraniczni. Oni często w ogóle nie docierali do tej uczelni, te uczelnie działały fikcyjnie. Mam wrażenie, że chodziło tylko i wyłącznie o to, by obywatel zdobył wizę, wpłacił pieniądze na rzecz uczelni i ta uczelnia już się nie interesowała, w jakim kraju on się pojawia – opowiadał Wieczorek.

Dodał, że Collegium Humanum nadal prowadzi nabór studentów. – Mamy gotową ustawę, gdzie kluczową sprawą będzie uporządkowanie tego rynku i chcę, żeby minister nauki mógł natychmiast tego typu uczelnie likwidować – podkreślił polityk.

