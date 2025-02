Szmydt bawił się z Tomaszem Trumpem. Kim jest tajemniczy mężczyzna?

„Mińsk. Rozmowy z Trumpem. Dyskutujemy o tym, co zrobi Trump Senior po inauguracji. Jest reprezentant Polski. Nawiasem mówiąc, siedzimy w restauracji „Grunwald”, pijemy za całkowite wyzwolenie Donbasu. Zastanawiamy się co zrobić z Polską” – napisał 9 stycznia w mediach społecznościowych Tomasz Szmydt. Do tweeta dołączył zdjęcie z trójką osób. Jedną z nich był Leonid Swiridow, który został wydalony z Polski za szpiegostwo.

Były polski sędzia ponownie udostępnił zdjęcie po śmierci Swiridowa. Telewizja Biełsat przeprowadziła śledztwo ws. dwóch pozostałych osób. Jak się okazało to Oksana Rotsztejn i Christian Tomaszewski. Rotsztejn na Facebooku widnieje jako Oksana Trump, a Tomaszewski jako Tomasz Trump.

Kim jest Tomasz Trump? Był działaczem „polskiego fanklubu Władimira Putina”

Przywołano m.in. artykuł „Gazety Wyborczej” z 2022 r., w którym opisano historię Zjednoczenia Patriotyczno-Robotniczego „Grunwald” opisywanego jako „polski fanklub Władimira Putina”. Nazwa to nawiązanie do nieistniejącego już Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”. To działająca od 1981 do 1995 r. organizacja polityczna o charakterze narodowo–komunistycznym z silnym odcieniem antysemickim, utworzona w porozumieniu z „betonową” frakcją PZPR.

Wszystko wskazuje na to, że para przebywa w Białorusi. Rotsztejn pochodzi z okupowanego dziś przez Rosjan Ługańska, uczy polskiego obcokrajowców i mieszkała w naszym kraju przez osiem lat. Rotsztejn miała m.in. kontakty z Andriejem Wypołzowem – królewieckim współpracownikiem propagandowej agencji Regnum, znanym z akcji ochrony „pomników wdzięczności” w Polsce.

Sylwetka Oksany Rotsztejn. To żona Christiana Tomaszewskiego

Inna osobą jest szef prorosyjskiego stowarzyszenia Kursk Jerzy Tyc. W podobnym towarzystwie obracał się Tomasz Trump. Trump w maju 2023 r. informował, że jego żonie wydano pięcioletni zakaz wjazdu do Strefy Schengen, bo miała być „zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa”. Sporo zarzutów do Rotsztejn ma też pozarządowa ukraińska organizacja „Myrotworeć”, która śledzi osoby, które w opinii autorów działają na szkodę bezpieczeństwa narodowego Ukrainy.

Czytaj też:

4 tysiące euro za zdradę Polski. Rosja werbuje agentów w sieci, Gawkowski ujawniaCzytaj też:

Wybory w Polsce? Kreml już nas rozgrywa. Były oficer wywiadu ocenia