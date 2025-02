Zarzucał Mentzenowi tchórzostwo, chciał załatwić sprawę w 24 godz. „Co za niecierpliwy człowiek”

– Poseł Sławomir Mentzen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, żeby nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy po 36 zł każda. 360 razy więcej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nawet złotówka ze sprzedaży tych akcji nie trafiła do spółki Mentzen SA na rozwój działalności – mówił w Sejmie Sławomir Ćwik z Polski 2050.

Polityk Polski 2050 zaatakował lidera Konfederacji. „Dlatego podnoszę ten temat”

Polityk przekonywał, że „całe 12 milionów zainkasowała fundacja rodzinna” lidera Konfederacji. – Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Mentzen? Tyle są warte pana obietnice? Każdy może robić biznes, to nic złego, ale pan poseł Mentzen, zamiast pracować w Sejmie, wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu i dlatego podnoszę ten temat – przekonywał Ćwik w środę 5 lutego.

W piątek Mentzen poinformował w mediach społecznościowych, że pozwał polityka Polski 2050. „Wniosłem o zobowiązanie pana do zapłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian, więc będzie pan pierwszą osobą w tej koalicji, która jakkolwiek im pomoże!” – dodał.

Sławomir Mentzen pozwał Sławomira Ćwika za słowa w Sejmie. Pierwszy taka sytuacja w kampanii

„Czyli jednak Pan stchórzył Pośle Mentzen. Może Pan rozstrzygnąć w 24 godziny przed sądem czy kłamię, czy nie – ale Pan wolał uciec w długi proces cywilny gdzie prawomocne orzeczenie zapadnie za kilka lat. Dlaczego nie korzysta Pan z trybu wyborczego? Bo się Pan boi przegranej” – odpowiedział Ćwik.

Kandydat Konfederacji na prezydenta złożył też proces w trybie wyborczym. „Doceniam za odwagę. Wyjaśnimy temat szybko w sądzie. Nie wiem, po co jako uczestnika wskazuje Pan Komitet Szymona Hołowni, który z moją wypowiedzią nie ma nic wspólnego. Podanie PESELU mocno nieprofesjonalne, dziękuję za poprawkę. Wskazany adres to adres mojego biura poselskiego więc spoko” – podsumował polityk Polski 2050. „Co za niecierpliwy człowiek” – skomentował Mentzen.

