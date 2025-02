Spięcie na antenie Polsatu. Schreiber: Pan jest wyjątkowo bezczelny

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zapowiedział w sobotę, że w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii o 33 proc. Jako kluczowy element planu wskazał odrzucenie Zielonego Ładu. – W związku z tym, co się działo w ostatnich latach za rządów PiS, to brzmi jak ponury dowcip – zareagował jeszcze tego samego dnia na propozycję konkurenta Rafał Trzaskowski.

Trela: Kłamstwo i obłuda

Temat propozycji Nawrockiego wrócił podczas „Śniadania Rymanowskiego” na antenie Polsat News. – Zupełnie inny mandat ma prezydent, któremu zostało kilka miesięcy do końca kadencji, a zupełnie inną ma prezydent, który rozpoczyna swoją kadencję – mówił o planach poseł PiS Łukasz Schreiber.

Wypowiedź Schreibera spotkała się z natychmiastową odpowiedzią posła Lewicy Tomasza Treli. – Poseł Schreiber się ewidentnie nie wyspał – stwierdził. – Takie głupoty opowiadać w niedzielny poranek, że Nawrocki obniży o 33 proc. ceny energii, nie podając żadnych kosztów z tym związanych, to jest strzelenie w twarz aktualnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie – mówił Trela.

Trela stwierdził, że zapowiedź Nawrockiego, to jak powiedzenie: „No zobacz Andrzej, ty taki nieudolny i nie możesz tego zrobić, a ja »Karol wielki« zrobię to, bo mi napisali przy ulicy Nowogrodzkiej”. Cały pomysł poseł Lewicy nazwał „kłamstwem i obłudą”.

Schreiber: Pan jest wyjątkowo bezczelny

Te słowa wzburzyły Schreibera. – Pan jest wyjątkowo bezczelny i na tym buduje swoją rozpoznawalność – odparł poseł PiS.

Do rozmowy na temat zapowiedzi Nawrockiego włączył się także doradca prezydenta Andrzeja Dudy Sławomir Mazurek. – Rząd na pewno patrzy, w jaki sposób obywatele odbierają tę sytuację. Dzisiaj ceny prądu to te, które obniżają konkurencyjność Polski. Jeśli pan premier chce, żeby Polska rozwijała się, to obszar energii musi być zmieniony – stwierdził.

Mazurek nie skomentował jednak słów o „strzeleniu w twarz aktualnemu prezydentowi”. Zauważył jedynie, że „długoterminowe zmiany w zakresie energii atomowej czy odnawialnych źródeł energii nie obniżą rachunków”. – Musi być konkretne działanie rządu, także na poziomie UE – ocenił.

