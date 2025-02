Papież Franciszek podjął decyzję. Kobieta ma pełnić jedno z najważniejszych stanowisk

Papież Franciszek przebywa obecnie w szpitalu, gdzie walczy z zapaleniem oskrzeli. Jednak choroba nie powstrzymuje go od podejmowania ważnych decyzji. W sobotę 15 lutego papież Franciszek mianował siostrę Raffaellę Petrini nową przewodniczącą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i przewodniczącą Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego.

Historyczna decyzja papieża Franciszka

Przewodniczący Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego to najwyższe stanowisko kierownicze w strukturze administracyjnej Watykanu. Siostra Raffaella PetriniI ma je pełnić od 1 marca 2025 roku. Będzie pierwszą kobietą w historii, na tak wysokim urzędzie w Watykanie. Zastąpi arcybiskupa Fernando Vérgeza Alzagę, który pełnił tę funkcję od 2021 roku.

Siostra Petrini od 2021 roku pełni funkcję sekretarza generalnego Gubernatoratu. Już to stanowisko zajmowała jako pierwsza kobieta w historii. W 2022 roku była też jedną z trzech kobiet, które weszły w skład Dykasterii ds. Biskupów, ciała odpowiedzialnego za rekomendacje nowych biskupów i przedstawianie ich nominacji do zatwierdzenia papieżowi.

Zakonnica urodziła się 15 stycznia 1969 roku w Rzymie. W 2007 roku złożyła śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Eucharystii. Jest profesorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu.

Czym będzie zajmowała się siostra Petrini?

Gubernatorat Państwa Watykańskiego to urząd, który w imieniu papieża zarządza i administruje Państwem Watykańskim. Faktycznie jest czymś na kształt wewnętrznego rządu Watykanu – najwyższą instytucją wykonawczą. Gubernatorat jest odpowiedzialny za różne aspekty administracji Watykanu, w tym bezpieczeństwo, infrastrukturę, turystykę i dziedzictwo kulturowe.

Warto tu jednak doprecyzować, że Gubernatorat Państwa Watykańskiego nie zajmuje się sprawami stosunków Watykanu z innymi państwami oraz pomocą papieżowi w codziennych obowiązkach. Te zadania wykonuje Sekretariat Stanu, kierowany przez Sekretarza, czyli drugą po papieżu najważniejszą osobę. Tę funkcję pełni obecnie kard. Pietro Parolin.

Z kolei Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego to dykasteria, czyli urząd Kurii Rzymskiej pełniący władzę ustawodawczą w Watykanie. To tu powstają akty prawne, które następnie Sekretariatu Stanu przekazuje do zatwierdzenia papieżowi. Przewodniczącym komisji z urzędu jest Przewodniczący (Prezydent) Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego, czyli od 1 marca własnie siostra Raffaella Petrini.

