Radosław Sikorski zarzucił Iranowi kłamstwo. „Tu jest dowód”

Polski rząd we współpracy z Ukrainą wziął udział w operacji przetransportowania zestrzelonego przez Ukrainę irańskiego drona Shahed-136 do USA. Dron został zaprezentowany m.in. na konferencji CPAC – corocznym wydarzeniu gromadzącym kluczowych przedstawicieli konserwatywnych ośrodków politycznych i analitycznych w USA.

Z kolei w poniedziałek 24 lutego, dron został zaprezentowany przez Radosława Sikorskiego na specjalnym briefingu dla państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. – Zostałem osobiście okłamany przez irańskiego ambasadora, że Iran nie wysyła dronów Shahed Rosji – powiedział szef polskiej dyplomacji, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Radosław Sikorski o dronie Shahed-136. „To zostało zestrzelone na Ukrainie”

– Tu jest dowód, że kłamią. Ponieważ to zostało zestrzelone na Ukrainie. Zostało przetransportowane przez granicę i przywiezione bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych – mówił Sikorski, wskazując na wrak. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że drony zagrażają Europejczykom. Sikorski zwrócił uwagę, że import dronów wskazuje na porażkę Putina. Dodał, że mimo tego, że są śmiercionośne, w rzeczywistości są „niezbyt wyrafinowane”.

Szef MSZ nawiązał również do wezwania przez irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskiego charge d’affaires Marcina Wilczka właśnie po tym, jak Sikorski oskarżył władze w Teheranie o dostarczenie dronów Rosji. – Śmiem twierdzić, że to dowód na to, że Rosję i Iran łączą stosunki wojskowe. A oni twierdzą, że to nie są stosunki wojskowe, po prostu sprzedają je za pieniądze. Naprawdę, to nie są stosunki wojskowe? – dopytywał szef dyplomacji.

Mocne słowa Sikorskiego o Iranie. „Kłamie, jest winny i nie może oczekiwać naszego współczucia”

– Co to jest? Zabawka? Towar cywilny? Nie. Iran nie może uciec od odpowiedzialności za eksport tysięcy tych rzeczy do Ukrainy, do Rosji i spowodowanie, że tysiące ludzi straciło życie i domy przez tę broń. Iran kłamie, Iran jest winny i Iran nie może oczekiwać naszego współczucia, gdy podejmujemy środki, aby zapobiec temu zagrożeniu w przyszłości – podsumował Sikorski.

