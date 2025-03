Nawrocki chwalił sam siebie. To oni przeprowadzili wywiad

Pod koniec ubiegłego tygodnia dziennikarze telewizji wPolsce24 ujawnili, że startujący w wyborach prezydenckich z poparciem Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki w 2018 roku pod pseudonimem „Tadeusz Batyr” wydał biografię gdyńskiego gangstera Nikodema „Nikosia” Skotarczaka.

Rewelację tę potwierdził sam Nawrocki. – Napisałem tę książkę pod konkretnym pseudonimem, przyznaję się do tego, nie mam z tym większych problemów. Był to wymóg zawodowej chwili. Nie chciałem angażować Muzeum II Wojny Światowej, które nie zajmowało się czasem PRL, tylko czasem II wojny światowej, w moją publikację odnoszącą się do owoców badawczych w czasach Instytutu Pamięci Narodowej – tłumaczył.

Nawrocki udzielił wywiadu pod pseudonimem. Chwalił sam siebie

Po tym ogłoszeniu dziennikarze „Onetu” zwrócili uwagę na fragment programu zrealizowanego w roku premiery książki przez TVP Gdańsk, w którym dwójka dziennikarzy przeprowadziła wywiad z „Batyrem”. Na nagraniu z wywiadu widać, jak dziennikarze rozmawiają z mężczyzną w czapce z daszkiem i zamazaną twarzą.

To właśnie w tym wywiadzie „Batyr” chwalił Nawrockiego. – To historyk, który zainspirował mnie do mojej pracy, pierwszy, który zajmował się zagadnieniami przestępczości zorganizowanej w PRL. Ja starałem się do tych suchych historycznych i badawczych prac doktora Nawrockiego dołożyć to, czym się zajmuję na co dzień: czyli publicystykę, ale też rozmowy z ludźmi, ze świadkami tamtych wydarzeń – mówił sam o sobie kandydat na prezydenta.

To oni przeprowadzili wywiad z „Tadeuszem Batyrem”

Dziennikarze „Onetu” skupili się na tym, kto przeprowadzał wywiad z „Batyrem” – na Joannie Marzeckiej i Sylwestrze Domańskim. Jak się okazuje, pierwsza z wymienionych mogła już wcześniej znać Nawrockiego.

Jak czytamy w tekście, Marzecka z TVP 3 Gdańsk związana była co najmniej od czerwca 2016 roku. W 2017 roku jej adres e-mailowy pojawił się na stronie zarządzanego przez Nawrockiego Muzeum II Wojny Światowej w kontekście pokazu filmu „Józef Zator Przytocki, pseudonim Czeremosz”. Rok po wywiadzie z „Batyrem” dziennikarka pełniła funkcję Kierownika Telewizyjnego Centrum Wyborczego TVP 3 Gdańsk, a później zaangażowała się w program interwencyjny „W Twojej sprawie”.

Dziennikarze „Onetu” przywołują także sylwetkę drugiego z prowadzących, Domańskiego. Ten wielu znany może być nie za sprawą dziennikarstwa, a za sprawą muzyki – jest założycielem, wokalistą i tekściarzem zespołu Fabryka, z którym w 2013 roku wystąpił w programie „Must Be The Music”. Poza zespołem mężczyzna prowadzi również solową karierę.

