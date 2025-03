Andruszkiewicz: Niech Wrzosek nie zgrywa ofiary. Nie sądzę, by ze strony wyborców PiS coś jej groziło

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Andrzej Duda ostatnio kolejny raz spotkał się ze Sławomirem Mentzenem, a zdjęcie z ich rozmowy w ogrodzie przy pałacu prezydenckim niektórych działaczy PiS mocno zirytowało. Pana również?

Adam Andruszkiewicz: Nie odniosłem takiego wrażenia. Karol Nawrocki również spotykał się z prezydentem Andrzejem Dudą w pałacu i na różnych uroczystościach państwowych, jako prezes IPN. Nie czujemy się pomijani przez głowę państwa.

Ale wyborcy mogą być trochę skołowani. Może powstać wrażenie, że nie wiadomo, kogo tak naprawdę namaści na swojego następcę Andrzej Duda.

Praktyką prezydenta jest to, że rozmawia z liderami różnych środowisk politycznych. Spotykał się też z Szymonem Hołownią i jakoś to nie budziło wielkich emocji. Jak mówiłem, nie przywiązujemy większej wagi do spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z innym politykami. To normalne. W jednym z wywiadów wspomniał, że najbliższa jest mu kandydatura Karola Nawrockiego. I ta deklaracja rozstrzyga wszelkie wątpliwości.

Andrzej Duda – jak referował lider Konfederacji – „był łaskaw podzielić się bardzo pozytywnymi komentarzami” na temat jego kampanii i stwierdził, że „pod wieloma względami ona przypomina jego kampanię z 2015 roku”. Mentzen oznajmił też, że ma nadzieję „pobić wynik” Andrzeja Dudy, który w kampanii wyborczej w 2015 roku odwiedził 260 powiatów. Ma na to szansę?

Bez przesady. Cytując klasyka: „Znaj proporcją, mocium panie!”. Do powielenia sukcesu Andrzeja Dudy z 2015 roku, Mentzenowi jest bardzo daleko. Natomiast prezydent jest świetnym dyplomatą i zachował się kurtuazyjnie. Trudno, by krytykował osobę, którą gości w pałacu.

Każdy kandydat na prezydenta chciałby od Andrzeja Dudy usłyszeć miłe słowa.

A może to efekt ostatnich sondaży, w których Mentzen odnotowuje wyraźny wzrost, a z niektórych badań nawet wynika, że wyprzedza Karola Nawrockiego. Krzysztof Bosak uważa, że Sławomir Mentzen ma większe szanse wygrać z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze niż Karol Nawrocki.

Chętnie się założę z Krzysztofem Bosakiem o to, że to Karol Nawrocki będzie rywalizował w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Doskonale znam wyniki profesjonalnych badań opinii publicznej i wiem, że to Karol Nawrocki ma obecnie silne drugie miejsce, z wielką szansą wyjścia na pierwsze pod koniec wyścigu prezydenckiego i ma dużą przewagę nad Sławomirem Mentzenem.

Ta przewaga się zmniejsza.